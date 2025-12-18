Укр
Читать на украинском
Кремль перешел к гастродипломатии: Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из РФ

Анна Косик
18 декабря 2025, 16:04
Щедрый подарок Виткоффу был неслучаен.
Уиткофф, Путин, икра
Икра из Хабаровского края очень понравилась Виткоффу, поэтому в РФ решили этим воспользоваться/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/yagunv, скриншот из видео

Что сообщил Ягун:

  • Виткоффу в России подарили ящик красной икры
  • Россия пытается убедить США в собственной позиции не только через переговоры

Пресса в стране-агрессоре России гудит о том, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф передал американскому лидеру ящик красной икры из Хабаровского края.

Как сообщил военный, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун, икру он попробовал на обеде в московском ресторане, и она произвела на него большое впечатление. Поэтому американскому чиновнику подарили целый ящик деликатеса.

Россия использует инструменты "гастрономической дипломатии"

Ягун пояснил, что хоть на первый взгляд такой жест россиян выглядит как пустяк, на самом же деле подарок был не случайным.

"Хабаровский край", "красная икра", "щедрость" это попытка продать образ "нормальной, богатой России", с которой можно иметь дело. Фактически мягкий подкуп через эмоции. Не чемодан денег, а впечатления, гостеприимство, экзотика - типичная техника формирования благосклонности без формального нарушения правил", - пояснил он.

При этом интересную роль играет и сам Уиткофф, ведь он действительно передал икру Трампу, а вместе с ней сигнал "с Россией приятно договариваться".

"Формально - подарок, фактически - инструмент влияния, который во многих демократиях уже считался бы токсичным. РФ традиционно работает не только через переговоры, а через атмосферу, персональные симпатии, мелкие "жесты внимания", которые постепенно снижают психологическую дистанцию. Икра здесь - лишь упаковка. Поэтому здесь не о вкусе. Это о сигнале. И если кто-то думает, что политику можно отделить от таких "мелочей" - Россия всегда зарабатывала именно на этом", - добавил Ягун.

Работает ли Виткофф на Россию

Главред писал, что по словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрея Коваленко, Стив Уиткофф проводит переговоры с Кремлем о завершении войны от имени Соединенных Штатов.

Несмотря на то, что его позиция по мирному урегулированию иногда совпадает с видением Москвы, речь идет только о его собственных взглядах, поэтому предположения о возможной работе в пользу России безосновательны.

Переговоры США и России в Москве - что известно

Напомним, Главред писал, что по данным СМИ, переговоры спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле 2 декабря, похоже, не приблизили завершение российско-украинской войны.

Российская сторона в лице Юрия Ушакова сообщила, что обсуждение было полезным и конструктивным, но компромиссного плана по Украине пока нет.

В то же время сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм отметил, что, вероятно, после переговоров в Москве стоит ждать "комбинацию уступок" со стороны Украины.

Читайте также:

О персоне: Виктор Ягун

Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Москва краснодарский край Дональд Трамп мирные переговоры Стив Уиткофф
