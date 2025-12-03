"Туристический визит, а не путь к миру": в Sky News заявили о провале миссии Уиткоффа в РФ

Страна-агрессор Россия уверена, что может диктовать условия.

Россия и США договорились не разглашать подробности переговоров в Москве

Переговоры Уиткоффа и Кушнера с Путиным не приблизили завершение войны

Визит был "больше туристическим, чем миротворческим"

Москва хочет вернуться к собственному 28-пунктному "мирному плану"

Переговоры спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле 2 декабря, похоже, не приблизили завершение российско-украинской войны. О безрезультатных переговорах рассказал московский корреспондент Sky News Айвор Беннет.

По его словам, в Москве посланцев Трампа встречали как VIP-персон. Для них россияне организовали кортеж из аэропорта и обед в "мишленовском" ресторане. Также Уиткофф и Кушнер успели погулять на Красной площади.

"Казалось, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер шли скорее туристической тропой, чем путем к миру", – отметил Беннет.

Трамп и Кушнер погуляли по Москве / скриншот

"Спустя более шести часов после прибытия в Россию они наконец приступили к делу в Кремле. И к тому моменту уже стало ясно, что единственное, ради чего они приехали в Москву, им там не предложат: согласие России на их последний мирный план", - добавил журналист.

Корреспондент Sky News заявил, что Россия хочет вернуться 28-пунктному мирному плану, который учитывает требования Москвы. И в Кремле уверены, что имеют право диктовать условия из-за ситуации на поле боя.

"Не случайно, что накануне визита делегации США в Москву Россия объявила о якобы захвате Покровска, ключевой стратегической цели в Донецкой области. Это было послание, призванное утвердить доминирование России и, как следствие, усилить ее требования, а не ослабить их", – говорится в материале.

Беннет также назвал еще одну причину, по которой Путин не собирается идти на любые компромиссы. Он может считать, что интересы США и России совпадают. И Москва, и Вашингтон, по убеждению диктатора, стремятся к установлению более тесных отношений между двумя странами, что может произойти только после окончания войны.

"В ходе этого процесса США раз за разом занимали позицию, благоприятствующую Москве. То, как ведутся эти переговоры, — лишь последний пример. Американцы заставляют украинцев приезжать к ним – сначала в Женеву, потом во Флориду. Что касается Москвы, то здесь всё наоборот. Уиткофф рад проделать долгий ночной путь, а затем долго ждать аудиенции у Путина. Снова и снова в этом процессе США по умолчанию занимают позицию, которая благоприятствует Москве", - отмечает Беннет.

"Все это создает впечатление, что, когда дело касается России, США предпочитают умиротворять, а не оказывать давление", - добавил он.

По данным Кремля, Россия и США договорились не разглашать подробности вчерашних переговоров в Москве.

"Сомневаюсь, что Владимир Зеленский полон надежд", - резюмировал корреспондент.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Переговоры Путина и Уиткоффа 2 декабря 2025 - что известно

Как писал Главред, 2 декабря состоялись переговоры посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве. После этого в Кремле заявили, что Москва получила еще четыре документа, кроме первоначального американского мирного плана.

Путин заставил Уиткоффа и Кушнера ожидать переговоров в Кремле в течение трех часов. Подробности встречи в Москве 2 декабря раскрыло издание Politico.

После встречи помощник российского диктатора Юрий Ушаков сообщил, что обсуждение было полезным и конструктивным, но компромиссного плана по Украине пока нет.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, рассматривается ли сейчас возможность введения временного "новогоднего перемирия" в зоне боевых действий.

Почему Путину не выгодно завершение войны: мнение эксперта

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что завершение войны станет для главы РФ Владимира Путина куда более серьёзным испытанием, чем её продолжение. С окончанием боевых действий исчезает "наркотик", который позволял Кремлю консолидировать общественное мнение на фоне милитаристской риторики.

По его словам, если война закончится, то в повестку вернутся вопросы зарплат, цен, рабочих мест, свободы передвижения, доступы к информации, качества медицины и образования.

"И выясняется, что после войны дела у Путина значительно хуже, чем до", - сказал Орешкин в интервью Главреду.

О персоне: Дмитрий Орешкин Дмитрий Борисович Орешкин — российский политолог, политический географ и публицист, родившийся 27 июня 1953 года в Москве. Окончил географический факультет МГУ в 1975 году и в 1979-м защитил кандидатскую диссертацию в Институте географии РАН. Долгое время работал в этом институте, занимаясь тематикой природных процессов и картографирования. На фоне протестов в России 2011–2012 годов стал одним из самых цитируемых независимых политических аналитиков. В последние годы Дмитрий Орешкин выступает в российских и зарубежных СМИ, комментируя внутреннюю политику, войну против Украины, экономические и социальные процессы. Последовательно и открыто выступает против российской агрессии против Украины.

