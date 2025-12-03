Укр
Обсуждали несколько планов: первые заявления Кремля после завершения переговоров

Руслан Иваненко
3 декабря 2025, 00:08
Встреча президента России Владимира Путина и специального представителя США Стива Уиткоффа завершилась после почти пяти часов переговоров, сообщают пропагандистские СМИ.

После встречи Уиткофф покинул Кремль и прибыл в американское посольство в Москве.

Советник Путина Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как:

"конструктивные, крайне полезные и содержательные".

По его словам, Путин получил несколько планов, а не только 28 пунктов, и стороны обсуждали "суть плана США, а не конкретные предложения", а также перспективу долгосрочного мирного урегулирования в Украине.

Ушаков добавил:

"Представители президента США передали Путину привет и наилучшие пожелания от Трампа".

В то же время компромиссы пока не найдены, и о встрече лидеров России и США пока речь не идет.

"Компромиссы пока не найдены, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется", - отметил Дмитрий Ушаков, комментируя переговоры Уиткоффа, Джареда Кушнера и Путина. "С чем-то готовы согласиться. Что-то вызвало критику. Но состоялась полезная дискуссия".

Стороны договорились не разглашать суть переговоров, но Россия готова соглашаться с определенными пунктами плана США и продолжать совместную работу в направлении достижения мира.

