Обсуждали несколько планов: первые заявления Кремля после завершения переговоров

Встреча президента России Владимира Путина и специального представителя США Стива Уиткоффа завершилась после почти пяти часов переговоров, сообщают пропагандистские СМИ.
После встречи Уиткофф покинул Кремль и прибыл в американское посольство в Москве.
Советник Путина Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как:
"конструктивные, крайне полезные и содержательные".
По его словам, Путин получил несколько планов, а не только 28 пунктов, и стороны обсуждали "суть плана США, а не конкретные предложения", а также перспективу долгосрочного мирного урегулирования в Украине.
Ушаков добавил:
"Представители президента США передали Путину привет и наилучшие пожелания от Трампа".
В то же время компромиссы пока не найдены, и о встрече лидеров России и США пока речь не идет.
"Компромиссы пока не найдены, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется", - отметил Дмитрий Ушаков, комментируя переговоры Уиткоффа, Джареда Кушнера и Путина. "С чем-то готовы согласиться. Что-то вызвало критику. Но состоялась полезная дискуссия".
Стороны договорились не разглашать суть переговоров, но Россия готова соглашаться с определенными пунктами плана США и продолжать совместную работу в направлении достижения мира.
Новость дополняется . . . . .
