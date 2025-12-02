"3000 км по Украине": когда можно будет поехать бесплатно, какие поезда вошли в программу

В материале узнаете, как оформить бесплатную поездку по программе "3000 км по Украине".

Программа "3000 км по Украине" / Коллаж: Главред, фото: facebook/Укрзализныця

Что узнаете:

Когда стартует программа "3000 км по Украине"

В каких поездах можно будет оформить бесплатный проезд

Какие услуги не покроет программа

В Украине стартует новая программа с бесплатными билетами на поезда - "3000 км по Украине". Покупать билеты можно будет уже завтра, 3 декабря. Об этом сообщает Минразвития Украины.

Первые поезда по этой программе поедут 5 декабря. По этой программе можно будет оформить до четырех путешествий суммарно на 3000 километров.

Бесплатные билеты можно будет получить в вагонах плацкарта, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити и определенных 24 маршрутах. Программа не охватывает билеты в вагонах СВ и 1 класса.

Стоит отметить, что билет можно оформить только на себя и ребенка. Для детей старше 5 лет можно будет оформить собственные 3000 км, добавляя свидетельство о рождении в "Дії".

Эта программа покрывает только стоимость проезда. Отдельно будут оплачиваться постель, чай, перевозка животных, багажа и другие дополнительные сервисы.

Укрзализныця будет предлагать бесплатные билеты в сезон низкого спроса - январь, февраль, октябрь, ноябрь. Таким образом, не обязательно использовать километры в декабре 2025 года. Впоследствии, если вы не используете все "километры", их можно будет конвертировать в бонусные "обнимашки" в программе лояльности. Сделать это можно будет в 2026 году.

Как оформить бесплатные билеты

Сначала нужно обновить или установить приложение "Укрзлизныци" и верифицировать аккаунт через "Дія.Підпис". В приложении следует нажать на отметку "3000" и "Принять участие". После этого вы получите свои 3000 километров.

Далее можно выбрать поезд с пометкой "3000". Стоимость этого билета будет автоматически покрываться с бонусного счета.

На какие поезда можно оформить бесплатные билеты

"Укрзализныця" определила маршруты для пилотного запуска на основе анализа потребностей жителей прифронтовых регионов.

Перечень прифронтовых рейсов, доступных в рамках программы в декабре:

№101/102 Николаев - Барвенково (Краматорск),

№103/104 (Краматорск) Барвенково - Львов,

№109/110 Львов - Николаев,

№115/116 Сумы - Киев,

№121/122 Николаев - Киев,

№127/128 Львов - Запорожье,

№141/142 Ивано-Франковск - Чернигов,

№143/144 Сумы - Рахов,

№39/40 Солотвино - Запорожье,

№45/44 Харьков - Ужгород,

№47/48 Запорожье - Мукачево,

№51/52 Одесса - Запорожье,

№53/54 Днепр - Одесса,

№61/62 Днепр - Ивано-Франковск,

№773/774 Киев - Конотоп,

№87/88 Ковель - Запорожье,

№ 886/888 Фастов - Чернигов,

№895/896 Конотоп - Фастов.

Доступны места в детских купе на рейсах таких поездов:

№15/16 Харьков - Ясиня,

№17/18 Харьков - Ужгород,

№41/42 Днепр - Трускавец.

Доступны места 2 класса в Интерсити+:

№719/720 Харьков - Киев,

№723/722 Харьков - Киев,

№731/732 Запорожье - Киев.

Программа 3000 "Укрзализныци" - последние новости по теме

Как писал Главред ранее, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать и запустить комплексную программу "зимней поддержки" для населения. В частности запустят специальную программу транспортной поддержки для всех украинцев, в рамках которой каждый украинец сможет бесплатно проехать по железной дороге до 3000 километров внутри страны.

Напомним, железнодорожные билеты могут подорожать. Однако Александр Перцовский считает, что железнодорожные билеты должны остаться доступными по крайней мере до конца военного положения. В то же время, по его мнению, стоимость некоторых билетов можно повысить, не дожидаясь завершения боевых действий.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця " актуализировала правила перевозки животных в поездах. Изменения коснулись поездок украинцев с домашними любимцами во всех типах вагонов.

