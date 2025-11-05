Ездить станет дороже: Укрзализныця повышает стоимость билетов, но не всех

Из-за убытков УЗ вынуждена повышать цены на пассажирские перевозки.

В Укрзализныце планируют поднять цены на билеты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Укрзализныця планирует повысить стоимость билетов

Цель повышения — частично покрыть убытки и увеличить доход компании

Раньше убытки пассажирских перевозок перекрывались грузовыми

В Украине подорожают железнодорожные билеты. Укрзализныця планирует повысить цену на билеты 1 класса "Интерсити" и вагонов СВ. С помощью полученных средств планируется увеличить доход перевозчика. Об этом сообщил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко во время выступления в Верховной Раде.

"Мы планируем поднять динамическое ценообразование для вагонов класса СВ и 1 класса "Интерсити". Это частично улучшение результата, но не полностью", - заявил он.

Чистый убыток УЗ за 9 месяцев 2025 года составил 7,1 млрд грн. Убытки пассажирских перевозок в 2024 году - 18 млрд грн.

По словам Лещенко, в Украине годами действовала модель, при которой грузовые перевозки покрывали убытки пассажирских, но война разрушила этот механизм. За 2021-2025 годы было потеряно почти половину грузового трафика. Особенно болезненным стал удар по угольной отрасли Донецкой области и остановка части горно-обогатительных комбинатов из-за боевых действий.

Кроме повышения цен на билеты Лещенко предлагает внутреннюю оптимизацию, в частности продажу металлолома, что может предоставить до 10 млрд грн. Второй способ стабилизировать ситуацию - прямое государственное финансирование в размере 16 млрд грн для компенсации убытков за пассажирские перевозки.

Кроме того, он заявил о намерении постепенной индексации грузовых тарифов в два этапа - сначала +27%, потом +11%. С учетом роста цен производителей это может дать около 22 млрд грн.

"Третье - нам так или иначе не избежать индексации грузовых тарифов, но надо это делать постепенно для того, чтобы не было шоков для промышленности", - сказал Лещенко.

Программа УЗ-3000 - последние новости по теме

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать и запустить комплексную программу "зимней поддержки" для населения. В частности запустят специальную программу транспортной поддержки для всех украинцев, в рамках которой каждый украинец сможет бесплатно проехать по железной дороге до 3000 километров внутри страны.

Председатель правления УЗ Александр Перцовский сообщил, что Укрзализныце не нужны дополнительные средства от государства на финансирование программы УЗ-3000.

Программа будет осуществляться за счет мест, которые ездят пустыми в непиковый сезон. Также расходы планируют компенсировать за счет пересмотра цен на билеты премиум-сегмента.

Программа УЗ-3000 не будет касаться вагонов 1-го класса, СВ и международного сообщения. Для этих категорий билетов планируется ввести динамическую цену и дополнительные сервисы, чтобы компенсировать расходы на программу.

Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

