"УЗ" меняет правила покупки билетов на топ-поезда: что изменится

Приобретение билетов на некоторые рейсы через кассы будет недоступно.

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"УЗ" меняет правила покупки билетов на топ-поезда / коллаж: Главред, фото: Укрзализныця

Кратко:

Пассажиры должны верифицировать личность через "Дія. Підпис"

Новые правила не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военных

Государственная "Укрзализныця" с августа в тестовом режиме вводит верификацию через "Дія.Підпис" для ряда популярных поездов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

"Продолжаем использовать все способы, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при приобретении железнодорожных билетов. Поэтому с 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через "Дія.Підпис", - говорится в сообщении. видео дня

На первом этапе внедрения изменений верификация нужна на рейсы:

№105/106 Одесса - Киев;

№91/92 Львов - Киев;

№29/30 Киев - Ужгород;

№12 Львов - Одесса;

№27/28 Киев - Чоп.

Отмечается, что приобретение билетов на эти рейсы через кассы будет недоступно.

В УЗ отметили, что новые правила не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих. Защитники и защитницы в дальнейшем могут бронировать и покупать такие билеты через специальный сервис "Укрзализныци" и через "Армия+".

"Укрзализныця" - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" актуализировала правила перевозки животных в поездах. Изменения коснулись поездок украинцев с домашними любимцами во всех типах вагонов.

Накануне, как писал Главред, стало известно, что украинцы могут покупать билеты на поезд Укрзализныци дешевле, если будут знать несколько важных нюансов. Прежде всего цены на билет зависят от сезона и дня недели.

Напомним, с 18 июня Укрзализныця повысила цены на чай и кофе в поездах. Это произошло в рамках индексации цен на ряд товаров, которые реализуют в поездах дальнего следования. Стоимость стакана классического чая выросла с 10 до 20 гривен.

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Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

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