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Украинцы могут платить меньше за билеты на поезд: что для этого нужно сделать

Анна Косик
15 июля 2025, 18:55
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Иногда можно неплохо сэкономить на билетах Укрзализныци.
Укрзализныця, билет
Как сэкономить на билетах Укрзализныци / Коллаж: Главред, фото: t.me/UkrzalInfo, УНИАН

Главное:

  • Билеты на поезд Укрзализныци различаются в цене в зависимости от сезона
  • В определенные дни недели билеты на поезд дешевле, чем в другие

Для многих украинцев поезд является самым комфортным транспортом для многочасовых путешествий. Но часто цена на билеты "кусается" и приходится искать альтернативные варианты.

Однако, как пишет OBOZ.UA, украинцы могут покупать билеты на поезд Укрзализныци дешевле, если будут знать несколько важных нюансов.

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В первую очередь цены на билет зависят от сезона и дня недели. Приказом Министерства инфраструктуры Украины №184 предусмотрены специальные коэффициенты, в зависимости от которых цены на билет меняются.

Кроме этого в пятницу и воскресенье всегда цена на билеты увеличивается на 10%, а вот во вторник и среду ситуация противоположная - цены уменьшаются на 10%. Если говорить о понедельнике, четверг и субботу, то в эти дни действуют базовые цены.

Дешевле продают билеты за больший период времени до отправки поезда. То есть за месяц до запланированной поездки билет будет стоить дешевле, чем за несколько дней.

Также билеты лучше покупать именно онлайн, ведь так можно лично отследить разницу цен в зависимости от сезона и дня недели.

Укрзализныця - последние новости по теме

Ранее Главред писал, что Укрзализныця ввела многочисленные изменения в маршруты поездов и назначила ряд новых. Одно из нововведений - назначение нового поезда.

Накануне также дополнительные рейсы назначили между Киевом, Львовом, Одессой и Трускавцом. В составе поездов курсируют именно купейные вагоны, но в них есть места для сидения.

Напомним, с 18 июня Укрзализныця впервые за 6 лет повысила цены на чай и кофе в поездах. Это произошло в рамках индексации цен на ряд товаров, которые реализуют в поездах дальнего следования.

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Об источнике: "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

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