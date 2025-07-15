Доллар в паре с евро стремительно полетел вниз: НБУ обновил курс валют

Насколько изменится официальный курс доллара и евро 16 июля.

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Курс валют на 16 июля / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Насколько опустится официальный курс доллара

Как НБУ снизил на 16 июля курс евро

Завтра, 16 июля, официальный курс двух валют - доллара и евро, снизится по сравнению с показателем 15 июля. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Американская валюта будет стоить 41,8211 гривен за 1 доллар против 41,8355 гривен сегодня. То есть доллар подешевеет всего на 1 копейку.

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В то же время ситуация с евро несколько отличается, ведь разница курса за один день составит 9 копеек - 48,8973 гривен (15 июля) против 48,8031 гривен (16 июля).

В то же время на межбанке сегодня произошло падение доллара на 6 копеек. Купля-продажа валюты соответствует показателям в 41,77-41,80 гривны за доллар соответственно.

На наличном рынке курс американской валюты наоборот вырос до 42 гривен, хотя курс евро остался неизменным - 49,25 гривен.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Ранее руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева предупреждала, что есть пять факторов, которые повлияют на формирование курса доллара в Украине в июле, и к этим факторам относятся как внутреннеэкономические, так и внешнеполитические.

Напомним, Главред писал, что до 20 июля ожидается, что НБУ вряд ли будет позволять гривне укрепляться до уровней по отношению к доллару США, наблюдавшихся в течение весны.

Недавно стало известно, что на этой неделе ситуация на валютном рынке будет зависеть от того, насколько сильно вырастет спрос на доллар и какие действия предпримет регулятор, чтобы удержать ситуацию под контролем.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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