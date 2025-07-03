Что будет с долларом в июле: финансистка назвала 5 факторов, которые ударят по курсу

Диляра Мустафаева рассказала, какие изменения могут произойти относительно доллара в текущем месяце.

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Что будет с долларом в июле/ коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

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Как может измениться курс доллара в Украине в июле этого года

Какие 5 факторов повлияют на колебания курса доллара

В Украине ожидается существенный рост курса доллара. Согласно прогнозам, в июле он может составить 41,6-42,2 грн. По состоянию на вечер среды, 2 июля, он был в среднем на уровне 41,53/42,07 грн в банках и - 41,27/41,81 грн (покупка/продажа) в обменниках.

О том, какие именно изменения могут произойти с курсом доллара в июле, рассказала руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева, пишет OBOZ.UA.

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Она отметила, что есть пять факторов, которые повлияют на формирование курса доллара в Украине в июле, и к этим факторам относятся как внутриэкономические, так и внешнеполитические.

Так, в эти пять факторов входят:

инфляционная "ремиссия" и стабильность учетной ставки,

политика "управляемой гибкости" от НБУ,

новые условия торговли с ЕС и аграрный экспорт,

торговая интрига США-ЕС,

геополитика и энергетические цены.

Относительно инфляционной "ремиссии" и стабильности учетной ставки, Мустафаева отметила, что в ближайшие недели ожидается дальнейшее замедление инфляционных процессов.

"В то же время Национальный банк, скорее всего, не будет спешить с пересмотром учетной ставки - в июле она, вероятно, останется на уровне 15,5%. Это создает предпосылки относительной стабильности на рынке", - пояснила она.

Также, по ее словам, Нацбанк будет продолжать применять режим контролируемых валютных колебаний. Это минимизирует разницу между официальным, межбанковским и наличным курсами.

Относительно торговой интриги между Соединенными Штатами и Евросоюзом, Мустафаева напомнила, что до 9 июля завершатся переговоры между ЕС и США по новому торговому соглашению. Если это произойдет, то курс евро к доллару может стабилизироваться в диапазоне 1 евро = 1,05-1,1 доллара. Но в то же время нельзя исключать и того, что этот конфликт может обостриться. В зависимости от принятых решений может произойти как незначительная девальвация евро, так и его усиление до 1,15-1,18 доллара.

"Впрочем, стоит заметить: ни доллару, ни евро пока не грозит резкое ослабление. Обе валюты имеют мощное экономическое "сопротивление", - сказала она.

Мустафаева подытожила, что, согласно базовому сценарию на июль, может сохраниться относительное равновесие на валютном рынке. В частности, ожидается, что курс доллара будет оставаться в устоявшихся пределах, а курсовые изменения будут умеренными.

Как менялся курс доллара США в Украине/ Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что уже почти 50 гривен за евро - в обменниках фиксируют рекордный взлет валюты. Европейская валюта выходит на новые максимальные показатели.

Также ранее сообщалось, что доллар теряет позиции - стало известно, чего дальше ждать украинцам и что будет с курсом валют в июле. Курс доллара в Украине в начале июля будет оставаться стабильным, возможны лишь незначительные валютные колебания в пределах 20-30 копеек, отмечает эксперт.

Напомним, Главред ранее рассказывал, что подделывать доллары стали чаще - как отличить фальшивку. Американская валюта лидирует по частоте подделок среди иностранных валют.

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