Доллар теряет позиции: чего дальше ждать украинцам и что будет с курсом валют в июле

Курс доллара в Украине в начале июля будет оставаться стабильным, возможны лишь незначительные валютные колебания в пределах 20-30 копеек, отмечает эксперт.

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Чего дальше ждать украинцам и что будет с курсом валют в июле / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Из-за снижения спроса, курс доллара продолжает падать

Укрепление гривны стало возможным благодаря поступлению внешней финансовой поддержки

В период с 30 июня по 4 июля курс доллара останется стабильным

Валютный рынок Украины продолжает демонстрировать признаки стабилизации, что сопровождается постепенным укреплением гривны. На прошлой неделе доллар по большей части дешевел, а ситуация оставалась контролируемой как на межбанке, так и на наличном рынке. Об этом в комментарии Главреду рассказала член правления, директор Департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

По словам эксперта, на прошлой неделе валютный рынок Украины демонстрировал стабильность.

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"Доллар постепенно дешевел, а гривна - укреплялась. Основная причина - низкий спрос на валюту. Только в пятницу курс немного вырос, а до того преобладала тенденция к снижению. В понедельник все было спокойно: день начался с курса 41,90 грн/$ и завершился на уровне 41,92 грн/$. Во вторник доллар заметно подешевел - с 41,90 до 41,72 грн/$", - указывает она.

Как отметила Золотько, в среду гривна несколько укрепилась - курс доллара снизился с 41,75 до 41,64 грн. В четверг национальная валюта сохранила позиции - доллар торговался в пределах 41,57-41,58 грн. Однако в пятницу произошло изменение: с утренних 41,57 грн/$ курс вырос до 41,73 грн/$ к концу дня.

Также она добавила, что спрос населения на доллар на наличном рынке оставался невысоким, что способствовало постепенному снижению курса.

"В понедельник средние курсы в обменниках были самыми высокими за неделю - в пределах 41,50-42,10 грн/$. Во вторник - 41,79-42,03 грн/$, в среду - 41,36-41,90 грн/$. В четверг гривна продолжила укрепляться - 41,26-41,82 грн/$, а в пятницу доллар несколько подрос - до 41,31-41,85 грн/$", - добавляет эксперт.

Член правления и директор Департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что прошедшая неделя в целом отметилась тенденцией к укреплению гривны. Исключением стал лишь вторник, когда официальный курс доллара незначительно повысился. Укрепление позиций национальной валюты стало возможным благодаря поступлению внешней финансовой поддержки - траншей от ЕС и МВФ, которые усилили золотовалютные резервы Украины.

Эксперт подчеркнула, что Национальный банк активно вмешивался на рынке с валютными интервенциями, удерживая стабильность курса и предотвращая резкие колебания. Именно благодаря этим действиям наличный рынок оставался спокойным, а курс доллара постепенно снижался без внезапных скачков. НБУ контролирует ситуацию, не позволяя курсу выходить за пределы предполагаемых значений, даже в условиях повышенного давления на гривну.

Золотько прогнозирует, что в период с 30 июня по 4 июля курс доллара останется стабильным, с незначительными колебаниями в пределах 20-30 копеек.

"Гривна имеет потенциал к дальнейшему укреплению при условии сохранения низкого спроса на наличную валюту. В то же время начало месяца - это период выплат, налогов и закупок, поэтому спрос на валюту со стороны бизнеса может временно вырасти и немного повлиять на курс", - резюмировала она.

Курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, на 1 июля 2025 года Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне, а евро в пятый раз за месяц обновил свой исторический максимум, об этом свидетельствуют официальные данные с сайта регулятора.

По мнению экономистов, доллар, вероятно, удержится вблизи нынешних уровней, тогда как евро может подорожать. Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин не исключает, что наличный курс евро может достичь 50 гривен.

Среди основных факторов влияния на валютный рынок в начале июля специалисты называют войну на Ближнем Востоке, рост цен на энергоресурсы, а также экономическую нестабильность в США и Евросоюзе. Как отметил представитель "Глобус Банка" Тарас Лесовой, эти факторы могут привести к кратковременной волатильности курса доллара и евро.

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Кто такая Анна Золотько Анна Викторовна Золотько - член Правления, директор Департамента казначейских операций АО "ЮНЕКС БАНК". Родилась в 1982 году в г. Первомайск, Николаевская область

Образование высшее (Международный Соломонов Университет, специализация "Программное обеспечение автоматизированных систем" (2004 г.) и "Финансы" (2007 г.).

В банковской системе с 2004 г., на руководящих должностях - с 2013 года.

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