"Влупит" +5 и будут лить дожди: синоптики предупреждают о непогоде в нескольких областях

За несколько дней Украину накроет сильная жара. Температура воздуха повысится до +35 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 1 июля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 1 июля

Когда температура воздуха повысится до +35 градусов

В каких областях будут дожди

Погода в Украине 1 июля будет местами теплой, но местами ветреной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что с 3 по 5 июля будет сильная жара - 28-35 градусов тепла. 1 июля будет свежая температура воздуха - 20-25 градусов тепла. Также будет порывистый ветер. На северо-востоке ожидаются дожди.

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Ожидается, что 5-6 июля будет небольшой спад жары, но уже 7-8 июля снова столицу атакуют высокие температуры.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 1 июля / фото: ventusky

Погода 1 июля

В Украине 1 июля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди в северо-восточных областях. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра в юго-восточных областях - 15-20 м/с.

"Температура ночью 10-15°, в южной части до 18°; днем 18-23°, на юге страны и Закарпатье до 27°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 14-19°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +27

По данным meteoprog, 1 июля в Украине будет достаточно теплая погода. Теплее всего будет в Херсонской и Николаевской областях. Там температура воздуха повысится до +16...+27 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской и Харьковской областях. Там температура воздуха повысится до +12...+19 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 1 июля / фото: meteoprog

Погода 1 июля в Киеве

В Киеве 1 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь с грозами. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также возможны порывы ветра - 15-18 м/с.

"Температура ночью 13-18°, днем 20-25°; в Киеве ночью 14-16°, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 1 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, температура упадет до +7 градусов - когда в Украину придут дожди и сильный ветер. Появился прогноз погоды на неделю с 23 по 29 июня.

Также ранее сообщалось, что украинцев предупредили об ухудшении погоды - стало известно, где будет свирепствовать непогода. В некоторых регионах Украины объявили желтый уровень опасности.

Напомним, магнитная буря ударила с новой силой - Украина под атакой "желтого" шторма. В течение 22-24 июня ожидается умеренная геомагнитная активность, которая может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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