Ударит +35 градусов: стала известна дата сильной жары в Украине

Вы узнаете:
- Когда в Украине ударит жара +35 градусов
- Сколько жара продержится
- Какой будет погода в Украине 1 июля
Погода в Украине совсем скоро станет жаркой. Высокие температуры воздуха накроют наше государство уже через несколько дней - 3, 4 и 5 июля.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в некоторых регионах столбики термометров даже будут показывать +35 градусов.
"Что я вижу своим синоптическим глазом: "Аномальная", "страшная" жара в Украине побудет 3, 4 и 5 июля, днем ожидается в пределах +28...+32 градуса, на юге, юго-западе и местами в центре +32...+35 градусов. Далее тридцатки побудут в южной части, а где же им еще быть? А на остальной территории значительно сдержаннее, +24...+28 градусов", - отметила Диденко.
Погода в Украине 1 июля
Во вторник, 1 июля, в Украине ожидается свежая погода с температурой воздуха +20...+25 градусов, на юге будет до +28 градусов.
В то же время синоптик предупредила о сильном порывистом ветре.
Дождь 1 июля вероятен на северо-востоке Украины. В остальных регионах дождя не ожидается.
Погода в Киеве 1 июля
В Киеве первого июля ожидается днем +20...+22 градуса. Ветер будет порывистый, северо-западный. Без осадков.
"Жара в столицу придет 3-го июля, 4-го также попечет, 5-6 июля попустит, 7-8 июля снова будет подпекать, с 9-го июля снова - температурная скромность", - отметила синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, Украину раскалит до +38 градусов - стало известно, когда начнется настоящая жара. Стал известен прогноз погоды в Украине на неделю с 30 июня по 6 июля.
Напомним, будет жара и настоящая засуха - стало известно, когда в Украине резко повысится температура. Птуха сказала, какой месяц будет самым жарким.
Также ранее сообщалось, что магнитная буря пламенного уровня взволновала Украину. Магнитные бури влияют на метеочувствительных людей, гипертоников и лиц с хроническими заболеваниями.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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