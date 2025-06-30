Ударит +35 градусов: стала известна дата сильной жары в Украине

Жара почти по всей Украине будет в течение нескольких дней. Затем в большинстве областей она отступит, но в части регионов останется.

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Погода в Украине - ударит +35 градусов/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине ударит жара +35 градусов

Сколько жара продержится

Какой будет погода в Украине 1 июля

Погода в Украине совсем скоро станет жаркой. Высокие температуры воздуха накроют наше государство уже через несколько дней - 3, 4 и 5 июля.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в некоторых регионах столбики термометров даже будут показывать +35 градусов.

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"Что я вижу своим синоптическим глазом: "Аномальная", "страшная" жара в Украине побудет 3, 4 и 5 июля, днем ожидается в пределах +28...+32 градуса, на юге, юго-западе и местами в центре +32...+35 градусов. Далее тридцатки побудут в южной части, а где же им еще быть? А на остальной территории значительно сдержаннее, +24...+28 градусов", - отметила Диденко.

Погода в Украине 1 июля

Во вторник, 1 июля, в Украине ожидается свежая погода с температурой воздуха +20...+25 градусов, на юге будет до +28 градусов.

В то же время синоптик предупредила о сильном порывистом ветре.

Дождь 1 июля вероятен на северо-востоке Украины. В остальных регионах дождя не ожидается.

Погода в Украине 1 июля/ meteoprog

Погода в Киеве 1 июля

В Киеве первого июля ожидается днем +20...+22 градуса. Ветер будет порывистый, северо-западный. Без осадков.

"Жара в столицу придет 3-го июля, 4-го также попечет, 5-6 июля попустит, 7-8 июля снова будет подпекать, с 9-го июля снова - температурная скромность", - отметила синоптик.

Погода в Киеве на неделю/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Украину раскалит до +38 градусов - стало известно, когда начнется настоящая жара. Стал известен прогноз погоды в Украине на неделю с 30 июня по 6 июля.

Напомним, будет жара и настоящая засуха - стало известно, когда в Украине резко повысится температура. Птуха сказала, какой месяц будет самым жарким.

Также ранее сообщалось, что магнитная буря пламенного уровня взволновала Украину. Магнитные бури влияют на метеочувствительных людей, гипертоников и лиц с хроническими заболеваниями.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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