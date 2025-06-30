Будет жара и настоящая засуха: когда в Украине резко повысится температура

Птуха сказала, какой месяц будет самым жарким.

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Украинцев ждет жаркая погода / фото: ua.depositphotos.com

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Чего ждать от погоды в июле

Какой будет средняя месячная температура

Июль - самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и с периодами жаркой засушливой погоды. Об этом заявила начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии ТСН.

По ее словам, с первых дней июля неустойчивая погода сменится на антициклональную, распространится поле повышенного давления из Центральной Европы.

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"Это означает, что осадки прекратятся, дневная температура вырастет до +30 градусов, а на юге Украины превысит +30. В дальнейшем снова начнется чередование атмосферных фронтов, которые принесут дожди и станет прохладнее. Традиционно июль наряду с августом - самые жаркие месяцы, в этом году они будут такими же", - подчеркнула она.

Птуха также добавила, что пока невозможно сказать, будет ли в июле установлены новые температурные рекорды, но такая вероятность есть.

В то же время, по информации Укргидрометцентра, июль прогнозируется не только жарким, но и засушливым.

Так, среднее месячное количество осадков ожидается 25-73 мм, в Карпатах и на Прикарпатье местами 84-109 мм, что меньше нормы (64-79 %).

Дожди в июле также будут идти неравномерно: в западных, северных и Винницкой областях может быть 62-119 мм осадков, в Карпатах 131-170 мм, на остальной территории страны 37-75 мм, на юго-востоке - Запорожская область - местами даже 23-36 мм.

Стоит добавить, что средняя месячная температура воздуха предполагается 21,6-26 градусов тепла, в Карпатах +17-19, что на 2-2,5 градуса выше нормы. И на 4-6 градусов теплее, чем было в этом году в июне.

Наталья Птуха / Инфографика: Главред

Погода в Украине - что известно

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине на этой неделе порадует украинцев теплом, а ближе к выходным страну накроет летняя жара. Жарче всего будет в южных, центральных областях, а также на Закарпатье.

В Украинском гидрометцентре сообщали, что июль 2025 года будет засушливым, а температура воздуха будет выше нормы.

Кроме того, синоптик Вера Балабух заявляла, что последние расчеты показывают, что лето будет теплым, средняя температура ожидается выше на 1-2 градуса выше нормы. Сезон будет более засушливым, особенно август и июль.

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Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха - выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, сейчас начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и информационными источниками.

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