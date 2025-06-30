Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Будет жара и настоящая засуха: когда в Украине резко повысится температура

Мария Николишин
30 июня 2025, 10:26обновлено 30 июня, 11:14
327
Птуха сказала, какой месяц будет самым жарким.
Будет жара и настоящая засуха: когда в Украине резко повысится температура
Украинцев ждет жаркая погода / фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Чего ждать от погоды в июле
  • Какой будет средняя месячная температура

Июль - самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и с периодами жаркой засушливой погоды. Об этом заявила начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии ТСН.

По ее словам, с первых дней июля неустойчивая погода сменится на антициклональную, распространится поле повышенного давления из Центральной Европы.

видео дня

"Это означает, что осадки прекратятся, дневная температура вырастет до +30 градусов, а на юге Украины превысит +30. В дальнейшем снова начнется чередование атмосферных фронтов, которые принесут дожди и станет прохладнее. Традиционно июль наряду с августом - самые жаркие месяцы, в этом году они будут такими же", - подчеркнула она.

Птуха также добавила, что пока невозможно сказать, будет ли в июле установлены новые температурные рекорды, но такая вероятность есть.

В то же время, по информации Укргидрометцентра, июль прогнозируется не только жарким, но и засушливым.

Так, среднее месячное количество осадков ожидается 25-73 мм, в Карпатах и на Прикарпатье местами 84-109 мм, что меньше нормы (64-79 %).

Дожди в июле также будут идти неравномерно: в западных, северных и Винницкой областях может быть 62-119 мм осадков, в Карпатах 131-170 мм, на остальной территории страны 37-75 мм, на юго-востоке - Запорожская область - местами даже 23-36 мм.

Стоит добавить, что средняя месячная температура воздуха предполагается 21,6-26 градусов тепла, в Карпатах +17-19, что на 2-2,5 градуса выше нормы. И на 4-6 градусов теплее, чем было в этом году в июне.

Будет жара и настоящая засуха: когда в Украине резко повысится температура
Наталья Птуха / Инфографика: Главред

Погода в Украине - что известно

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине на этой неделе порадует украинцев теплом, а ближе к выходным страну накроет летняя жара. Жарче всего будет в южных, центральных областях, а также на Закарпатье.

В Украинском гидрометцентре сообщали, что июль 2025 года будет засушливым, а температура воздуха будет выше нормы.

Кроме того, синоптик Вера Балабух заявляла, что последние расчеты показывают, что лето будет теплым, средняя температура ожидается выше на 1-2 градуса выше нормы. Сезон будет более засушливым, особенно август и июль.

Читайте также:

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха - выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, сейчас начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и информационными источниками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине Погода на месяц Наталия Птуха
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Прощение России": Сибига жестко ответил на скандальное заявление МИД Словакии

"Прощение России": Сибига жестко ответил на скандальное заявление МИД Словакии

10:41Украина
Будет жара и настоящая засуха: когда в Украине резко повысится температура

Будет жара и настоящая засуха: когда в Украине резко повысится температура

10:26Синоптик
ВСУ пошли на прорыв и продвинулись на 2 направлениях фронта: в ISW сообщили детали

ВСУ пошли на прорыв и продвинулись на 2 направлениях фронта: в ISW сообщили детали

10:15Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Когда закончится война в Украине и массированные удары: названа дата и месяц

Когда закончится война в Украине и массированные удары: названа дата и месяц

Как долго вы будете жить: ответ кроется в дате рождения

Как долго вы будете жить: ответ кроется в дате рождения

Карта Deep State онлайн за 30 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Украину раскалит до + 38 градусов: когда начнется настоящая жара

Украину раскалит до + 38 градусов: когда начнется настоящая жара

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 июня (обновляется)

Последние новости

11:28

Цей сон: соцсети "разорвал" харизматичный хор с дирижером-красавчиком

10:41

"Прощение России": Сибига жестко ответил на скандальное заявление МИД Словакии

10:30

Прогремели взрывы, был "прилет": РФ ударила "Шахедами" по Кривому Рогу

10:26

Будет жара и настоящая засуха: когда в Украине резко повысится температура

10:15

ВСУ пошли на прорыв и продвинулись на 2 направлениях фронта: в ISW сообщили детали

Евро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллараЕвро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллара
10:07

Песков назвал условие нового раунда мирных переговоров с Украиной

09:31

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 июня (обновляется)

09:30

РФ перебросила 50 000 военных: WSJ заявили о тяжелом положении ВСУ возле Сум

09:27

Гороскоп на завтра 1 июля: Тельцам - измена, Водолеям - море счастливых моментов

Реклама
09:20

3 знака зодиака испытают прилив удачи этим летом

09:18

Война переросла в новую форму: смогут ли ВС РФ оккупировать Сумы

08:55

Почему Путин снова заговорил о переговорахмнение

08:27

Перекрыли даже Крымский мост: оккупанты жалуются на атаку дронов в Крыму

08:14

Карта Deep State онлайн за 30 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:00

Курс евро подскочит до 50 грн: в Украине перепишут цены на валюту

06:48

Дроны РФ атаковали Харьковщину: есть разрушения и пожары, четверо пострадавшихФото

06:15

За что их можно презирать: как москвичи пытаются не замечать войнумнение

05:00

Необычный ребус: найдите 3 яблока среди множества помидоров за 5 секунд

04:30

Без химии и дорогих средств: как очистить швы между плиткой за копейки

03:25

Украина провела новую операцию "Паутина" на территории России - какие последствия

Реклама
02:25

Ограничения по возрасту: кому в Украине запрещено садиться за руль

01:30

Полное разочарование: Луселия Сантус опозорилась хвалебными речами в адрес РФ

00:45

Иран проиграл войну: появился прогноз, как Тегеран будут дожимать по максимуму

00:29

Экс-жена футболиста Пятова через полгода после развода рассказала, какой он человек

00:08

Генштаб намекнул на изменения на фронте: к чему готовится агрессор

29 июня, воскресенье
23:50

Почему решили ликвидировать Министерство национального единствамнение

23:38

"Я сделал первый шаг": Потап впервые признался в измене

22:48

Выход США из НАТО: СМИ раскрыли, какое главное требование выдвинул Трамп

22:41

Почему мирные переговоры не начнутся раньше конца годамнение

22:05

Украина создает подразделения с дронами-перехватчиками: в ВСУ раскрыли детали

21:58

После слухов о сурматеринстве: Леся Никитюк показала фото из родильной палаты

21:15

"У РФ будут проблемы": эксперт объяснил, почему удары по Ирану выгодны УкраинеВидео

20:34

Пожар и детонация на месте прилета: появились детали уничтожения Су-34 РФ

20:24

Присвоено звание Героя Украины: Зеленский рассказал о пилоте Максиме Устименко

20:14

"Не идеальная форма": Slavia показала, как выглядит через три недели после родов

19:59

Россия меняет стратегию ударов: СМИ раскрыли, чего ждать украинцам до конца лета

19:50

Секрет раскрыт - для чего солдаты в СССР затачивали бляхи на ремнеВидео

19:20

Ранее не был против расширения НАТО: Путина ткнули носом в "паталогическую ложь"

19:17

Июльские секреты урожая: 5 культур, которые стоит посадить на освободившиеся грядкиВидео

18:33

В Украине появилась соль, уничтожающая закрутки - хозяек предупредили о нюансеВидео

Реклама
18:16

Дроны стали более смертоносными: раскрыта новая тактика массированных ударов РФ

18:03

В Украине резко подорожает популярный молочный продукт: чего ожидать потребителям

17:39

"В свой День рождения": Pivovarov получил "Заслуженного"

17:31

"Время пришло": Трамп резко изменил мнение о санкциях против РФ, чего ждать теперь

17:23

"Это утрата": названа вероятная причина крушения F-16 и гибели пилота ВСУ

17:05

Почему Украина отказалась от запрета противопехотных мин: в МИД дали объяснение

16:37

Война в Украине затянется, она не закончится в 2025 году – CNN

16:19

РФ нацелилась на захват нового плацдарма: в ВСУ назвали направление штурма

16:15

Трамп и Путин могут встретиться: СМИ раскрыли детали и стоит ли ждать сюрпризов

15:50

Россия определила роль для Китая в оккупированном Крыму - о чем договариваются

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять