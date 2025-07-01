Антициклон Bettina накроет Украину: в каких областях резко изменится погода

В части областей будет сухая погода, в то время как некоторые регионы накроют дожди с грозами.

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Антициклон Bettina накроет Украину/ фото: УНИАН

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Какой будет погода в Украине 2 июля

Где будут дожди с грозами, а где будет сухо

Погода в Украине в среду, 2 июля, будет преимущественно с комфортной температурой воздуха - ожидается +24...+29 градусов.

Однако в некоторых областях будет прохладная погода. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"Пока Западную Европу кусает лютая жара, Украина будет находиться в комфортной температуре воздуха, ожидается у нас завтра +24...+29 градусов, только на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине будет ощутимо свежее, +19...+23 градуса", - отметила она.

Синоптик предупредила, что антициклон Bettina обусловит преимущественно сухую погоду на правобережье, а на левобережье влияние циклона с северо-востока создаст условия для локальных грозовых дождей.

Ветер остается порывистым. Направление - западное, северо-западное.

Погода в Украине 2 июля/ Facebook Диденко

Погода в Украине 2 июля/ meteoprog

Погода в Киеве 2 июля

В Киеве 2 июля без существенных осадков. Ветер северо-западный, с временами штормовыми порывами. Температура воздуха в течение дня ожидается около +24 градусов.

"В дальнейшем жара подсунется ближе, лето примет стандартную форму. Но с размытыми контурами, то есть, и не прохладно, как сейчас, и без этих парижских +38 градусов", - добавила Диденко.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине ударит +35 градусов - стала известна дата сильной жары в Украине. Жара почти по всей Украине будет на протяжении нескольких дней. Затем в большинстве областей она отступит, но в части регионов останется.

Также ранее сообщалось, что "влупит" +5 и будут лить дожди - синоптики предупреждают о непогоде в нескольких областях. Через несколько дней Украину накроет сильная жара. Температура воздуха повысится до +35 градусов.

Напомним, синоптик назвал дату адской жары в Украине. Украину ждет аномально жаркий июль, рассказал Главреду народный синоптик.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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