Предупреждение для чувствительных: магнитная буря пламенного уровня взволновала Украину

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- В субботу, 28 июня, ожидается средняя мощность солнечной активности
- Прогнозы активности Солнца являются предварительными, ситуация может меняться
В субботу, 28 июня, уровень солнечной активности будет умеренным, а геомагнитная обстановка стабильной. По данным портала meteoagent, ожидается желтый уровень магнитной бури с К-индексом 3.7, что свидетельствует о небольшом возмущении магнитного поля.
Специалисты отмечают, что эти прогнозы носят предварительный характер, поскольку солнечная активность является неустойчивой и может измениться в течение короткого времени.
Медики рекомендуют в такие периоды уменьшить физические нагрузки, избегать стресса, соблюдать режим отдыха и сбалансированного питания.
Кто страдает от магнитных бурь больше всего?
Как сообщал Главред, магнитные бури могут влиять на разных людей, но наиболее уязвимыми являются:
- Метеозависимые люди - те, кто чувствительно реагирует на изменения погоды, могут испытывать головную боль, усталость, головокружение или эмоциональную нестабильность.
- Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями - магнитные бури могут вызывать повышение или снижение артериального давления, аритмию и общее ухудшение самочувствия.
- Гипертоники и гипотоники - во время магнитных бурь артериальное давление может резко меняться, что может вызвать слабость или даже обморок.
- Люди с нервными расстройствами - повышенная магнитная активность может вызвать тревожность, раздражительность, бессонницу или депрессивное состояние.
- Пожилые люди - их организм может труднее адаптироваться к изменениям в магнитном поле Земли.
- Беременные женщины - из-за перестройки организма они могут сильнее чувствовать влияние магнитных бурь, что может вызвать усталость, головокружение или головную боль.
- Люди с хроническими заболеваниями - особенно это касается проблем с сердцем, сосудами, опорно-двигательным аппаратом и дыхательной системой.
Ранее рассказывалось, что 26 июня мощная магнитная буря ударила по Украине.
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Что такое магнитная буря?
Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.
Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.
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