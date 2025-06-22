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Температура упадет до +7 градусов: когда в Украину придут дожди и сильный ветер

Мария Николишин
22 июня 2025, 12:04
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Прогноз погоды на неделю с 23 по 29 июня.
Температура упадет до +7 градусов: когда в Украину придут дожди и сильный ветер
Прогноз погоды в Украине / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода на следующей неделе
  • В каких областях Украины будет преобладать дождливая погода

Погода в Украине в течение следующей недели будет неустойчивой, с колебаниями температуры воздуха, дождями и порывистым ветром. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, до конца июня в Украине будет преобладать достаточно переменчивая погода, с неравномерным распределением температуры воздуха и кратковременными дождями.

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"Синоптические условия будут способствовать поступлению влажного воздуха с запада и юго-запада Европы, поэтому дожди местами окажутся значительными, иногда в сопровождении шквалистого усиления ветра и града. Самая теплая погода прогнозируется в южных областях страны и на Закарпатье", - подчеркнул синоптик.

Погода в Украине 23 июня

В понедельник, 23 июня, ночью в восточных, южных и Днепропетровской областях, днем в Приазовье, Крыму и на Донбассе ожидаются дожди, грозы, местами возможны град и шквалы, 15 - 20 м/с. В остальных регионах без осадков.

Ветер в западной части переменных направлений, в остальных регионах северо-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+15 °С, в южной половине +12...+17 °С; днем +18...+23 °С, в южных и местами западных областях +25...+30 °С.

Температура упадет до +7 градусов: когда в Украину придут дожди и сильный ветер
Погода 23 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине 24 июня

Во вторник, 24 июня, ночью местами в западной части, днем также в северных и центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди с грозами, днем в отдельных пунктах возможны град и шквалы, 17 - 22 м/с. В южных и юго-восточных областях преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +13...+18 °С, на северо-востоке +8...+13 °С; в дневные часы +20...+26 °С, в южных, центральных областях и на Закарпатье +27...+33 °С.

Температура упадет до +7 градусов: когда в Украину придут дожди и сильный ветер
Погода 24 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине 25 июня

В среду, 25 июня, ночью в восточной части Украины, днем в северо-западных областях ожидаются грозовые дожди, на остальной территории страны без осадков.

Ветер на юге переменных направлений, в остальных областях западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+17 °С, на юге местами до +20 °С; днем +22...+27 °С, в южных регионах +28...+33 °С.

Температура упадет до +7 градусов: когда в Украину придут дожди и сильный ветер
Погода 25 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине 26 июня

В четверг, 26 июня, на большей части территории Украины ожидается солнечная погода без осадков. Лишь ночью в северо-восточных областях, днем местами на крайнем западе пройдут кратковременные грозовые дожди.

Ветер ожидается переменных направлений, 3 - 8 м/с, в западной части днем при грозах возможны локальные шквалы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+19 °С, днем +23...+29 °С, на юге и на Закарпатье воздух прогреется до +31...+36 °С.

Погода в Украине 27 июня

В пятницу, 27 июня, в западных, северных, центральных и Одесской областях ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут грозовые дожди, днем местами сильные ливни, град и шквалы, 17 - 22 м/с. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Ветер ночью переменных направлений, 3 - 8 м/с, днем юго-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+19 °С, днем +22...+28 °С, в центральных и южных областях местами +32...+37 °С.

Погода в Украине 28 июня

В субботу, 28 июня, ночью на севере Левобережья, днем в западных, северных и центральных областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы и шквалы, 15 - 20 м/с.

Ветер преимущественно северо-западный, 7 - 12 м/с, днем в большинстве областей возможны порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...+17 °С, днем +21...+27 °С, в Крыму и Приазовье местами до +30 °С.

Погода в Украине 29 июня

В воскресенье, 29 июня, в северо-восточной части страны пройдут кратковременные дожди, временами с грозой. В остальных областях без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7 - 12 м/с, утром и днем порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +12...+18 °С, днем +19...+24 °С, на юге +24...+29 °С.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что погода в Украине 22 июня будет местами прохладной и дождливой. Объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине, кроме большинства северных, Ровенской, Житомирской и Харьковской областей.

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха заявила, что в Украине продолжается период неустойчивой погоды под влиянием северо-западных атмосферных фронтов, которые приносят кратковременные дожди, местами - с грозами. Однако уже с начала следующей недели погодная ситуация существенно изменится.

В то же время, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух рассказала, что погода в Украине в ближайшие месяцы будет засушливой, а в целом лето в 2025 году будет жарким.

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Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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