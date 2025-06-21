Украину накроют дожди с грозами: какие регионы накроет непогода

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 22 июня
- Где температура воздуха опустится до +2 градусов
- В каких областях будут дожди
Погода в Украине 22 июня будет местами прохладной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
21-22 июня синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине, кроме большинства северных, Ровенской, Житомирской и Харьковской областей.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 20 июня в большинстве областей будет свежая погода. Температура воздуха повысится до 15-21 градуса тепла. Ожидается сильный ветер, дожди с грозами. Осадки будут на юге, западе и севере страны. В субботу также будет прохладно, но уже в воскресенье придет потепление.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 22 июня
В Украине 22 июня будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами в большинстве центральных и северных областях. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Температура ночью 9-14°; днем 19-24°, на юге и юго-западе страны до 27°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +9
По данным meteoprog, 22 июня в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +10...+28 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +9...+20 градусов.
Погода 22 июня в Киеве
В Киеве 22 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь с грозами. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также возможны сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Температура по области ночью 9-14°, днем 19-24°; в Киеве ночью 11-13°, днем 20-22°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - что известно
Как ранее сообщал Главред, на Украину надвигается мощная непогода. Во многих областях ожидаются грозовые дожди.
Также объяснялось, в каких областях ухудшится погода. Уже не будет температуры воздуха около +30 градусов - жара отойдет.
Кроме этого, синоптики дали дождевой прогноз. В среду дожди ожидаются в западных, северных и центральных областях. В четверг в центральных, южных и северных областях. В пятницу дожди будут в северо-восточных областях.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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