Украину накроют дожди с грозами: какие регионы накроет непогода

Погода в Сумах будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +9 градусов.

https://glavred.info/synoptic/ukrajinu-nakriyut-doshchi-z-grozami-yaki-regioni-nakriye-negoda-10675247.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 22 июня / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 22 июня

Где температура воздуха опустится до +2 градусов

В каких областях будут дожди

Погода в Украине 22 июня будет местами прохладной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

21-22 июня синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине, кроме большинства северных, Ровенской, Житомирской и Харьковской областей.

видео дня

Прогноз погоды в Украине на 22 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 20 июня в большинстве областей будет свежая погода. Температура воздуха повысится до 15-21 градуса тепла. Ожидается сильный ветер, дожди с грозами. Осадки будут на юге, западе и севере страны. В субботу также будет прохладно, но уже в воскресенье придет потепление.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 22 июня

В Украине 22 июня будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами в большинстве центральных и северных областях. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 9-14°; днем 19-24°, на юге и юго-западе страны до 27°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +9

По данным meteoprog, 22 июня в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +10...+28 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +9...+20 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 22 июня / meteoprog

Погода 22 июня в Киеве

В Киеве 22 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь с грозами. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также возможны сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура по области ночью 9-14°, днем 19-24°; в Киеве ночью 11-13°, днем 20-22°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 22 июня / meteoprog

Погода в Украине - что известно

Как ранее сообщал Главред, на Украину надвигается мощная непогода. Во многих областях ожидаются грозовые дожди.

Также объяснялось, в каких областях ухудшится погода. Уже не будет температуры воздуха около +30 градусов - жара отойдет.

Кроме этого, синоптики дали дождевой прогноз. В среду дожди ожидаются в западных, северных и центральных областях. В четверг в центральных, южных и северных областях. В пятницу дожди будут в северо-восточных областях.

Вас также заинтересует:

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред