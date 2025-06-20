Украину атакует похолодание: где температура воздуха опустится до +2 градусов

Погода во Львове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +7 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 21 июня / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 21 июня

Где температура воздуха опустится до +2 градусов

В каких областях будут дожди

Погода в Украине 21 июня будет местами прохладной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

21-22 июня синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине, кроме большинства северных, Ровенской, Житомирской и Харьковской областей.

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Прогноз погоды в Украине на 21 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 20 июня в большинстве областей будет свежая погода. Температура воздуха повысится до 15-21 градуса тепла. Ожидается сильный ветер, дожди с грозами. Осадки будут на юге, западе и севере страны. В субботу также будет прохладно, но уже в воскресенье придет потепление.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 21 июня

В Украине 21 июня будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди почти во всех областях Украины. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 17°; днем 16-21°, в южной части и на Закарпатье до 24°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 13-18°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +7

По данным meteoprog, 21 июня в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +17...+25 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +7...+19 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 21 июня / фото: meteoprog

Погода 21 июня в Киеве

В Киеве 21 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 8-13°, днем 16-21°; в Киеве ночью 11-13°, днем около 20°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 21 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине - что известно

Как ранее сообщал Главред, на Украину надвигается мощная непогода. Во многих областях ожидаются грозовые дожди.

Также объяснялось, в каких областях ухудшится погода. Уже не будет температуры воздуха около +30 градусов - жара отойдет.

Кроме этого, синоптики дали дождливый прогноз. В среду дожди ожидаются в западных, северных и центральных областях. В четверг в центральных, южных и северных областях. В пятницу дожди будут в северо-восточных областях.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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