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Ударит +6 градусов: стала известна дата сильного похолодания

Алёна Воронина
20 июня 2025, 11:02
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Прохладная и неустойчивая погода с осадками накроет Украину - синоптик рассказал, когда этого ожидать.
Ударит +6 градусов: стала известна дата сильного похолодания
Погода в Украине - ударит +6 градусов/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине на выходных, 21-22 июня
  • Когда ударит похолодание
  • Где будут осадки

Погода в Украине на выходных, 21 и 22 июня, будет прохладной и неустойчивой в большинстве областей. Кое-где ночная температура воздуха даже будет опускаться до +6 градусов.

Среднесуточная температура во многих регионах будет на 4-6 градусов ниже средних многолетних показателей. Теплее и стабильнее погода будет только в южных областях страны и в Крыму, а также на Закарпатье. Об этом рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Из-за активизации атмосферных фронтов и циклонической деятельности, в начале третьей декады июня прогнозируется достаточно холодная погода. Также ожидается порывистый ветер и периодическое выпадение дождей.

Погода в Украине в субботу, 21 июня

В западных областях

В западных областях ночью в районе Полесья, днем также в Винницкой области пройдут небольшие дожди, на остальной территории региона без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+11 градусов, днем +18...+23.

В северных областях

В северной части Украины в течение суток пройдут небольшие кратковременные дожди, днем местами в сопровождении грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +7...+12 градусов, днем +17...+22.

В центральных областях

В центральных областях ожидается переменная облачность и кратковременные дожди в течение суток. Днем местами возможны отдельные грозы. Ветер будет преобладать северо-западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +7...+12 градусов, днем +18...+23.

На юге Украины

В южной части страны ночью без существенных осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западного направления, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +10...+16 градусов, днем +19...+24.

В восточных областях

В восточных областях ночью без существенных осадков. Утром и днем пройдут небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, возможны отдельные грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +7...+12 градусов, днем +17...+22.

Погода в Украине 21 июня
Погода в Украине 21 июня/ meteoprog

Погода в Украине в воскресенье, 22 июня

В западных областях

В западных регионах Украины ночью без осадков, утром и днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и шквалы, 15-20 м/с. Ветер западный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+12 градусов, в дневные часы +20...+25 градусов, на Закарпатье до +27.

В северных областях

В северных областях ночью без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы, 17-22 м/с. Ветер преимущественно западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +6...+12 градусов, днем +17...+22.

В центральных областях

В центральных областях страны ночью без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +8...+13 градусов, днем +21...+26.

На юге Украины

В южной части Украины ожидается теплая и солнечная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +11...+16 градусов, днем +24...+29.

В восточных областях

В восточных областях ночью без осадков, днем ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозах возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +7...+12 градусов, днем +20...+25.

Погода в Украине 22 июня
Погода в Украине 22 июня/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, похолодает до +15 и будут дожди с грозами - в Украине резко изменится погода. Температура воздуха в Украине резко упадет, в то же время будут сильные осадки.

Также ранее сообщалось, что ударит +8 и будет лить дождь - синоптики объявили штормовое предупреждение. Погода во Львове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +8 градусов.

Напомним, влупила затяжная магнитная буря - через сколько дней можно будет выдохнуть. Эта магнитная буря может повлиять на самочувствие человека.

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Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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