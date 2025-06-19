Похолодает до +15 и будут дожди с грозами: в Украине резко изменится погода

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 20 июня
- Когда в Украине похолодает до +15 градусов
- Где будут идти дожди с грозами
Погода в Украине в среду, 20 июня, будет свежей. В большинстве областей ожидается снижение температуры воздуха до +15...+21 градуса, в южной части будет теплее, +20...+25 градусов.
Ветер с северо-запада снова ожидатеся порывистым, иногда со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Такая погода будет обусловлена тем, что на территории нашего государства будут граничить антициклон на западе и циклон на востоке.
"Противостояние этих двух полярных атмосферных образований, с высоким атмосферным фронтом и низким атмосферным давлением, и создает условия для усиления ветра", - пояснила Диденко.
Она отметила, что дожди, местами с грозами, пройдут ночью на юге, западе и севере Украины, а в течение дня пятницы будут идти в северных областях, на Волыни, в Ровенской и Харьковской областях.
На остальной территории будет без осадков.
Погода в Киеве 20 июня
В Киеве 20 июня ожидается периодически дождь, возможна гроза. Ветер будет северо-западный с сильными штормовыми порывами. Похолодает в столице до +16...+18 градусов.
В субботу еще также будет холодновато, а в воскресенье потеплеет, отметила синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Украину идет похолодание - синоптик сказала, где и когда снизится температура. В ближайшее время Украину накроет похолодание, но задержится оно ненадолго.
Напомним, влупила затяжная магнитная буря - через сколько дней можно будет выдохнуть. Эта магнитная буря может повлиять на самочувствие человека.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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