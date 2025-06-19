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Похолодает до +15 и будут дожди с грозами: в Украине резко изменится погода

Алёна Воронина
19 июня 2025, 14:41
627
Температура воздуха в Украине резко упадет, при этом будут сильные осадки.
дождь
Погода в Украине - похолодает до +15 и будут дожди с грозами/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине 20 июня
  • Когда в Украине похолодает до +15 градусов
  • Где будут идти дожди с грозами

Погода в Украине в среду, 20 июня, будет свежей. В большинстве областей ожидается снижение температуры воздуха до +15...+21 градуса, в южной части будет теплее, +20...+25 градусов.

Ветер с северо-запада снова ожидатеся порывистым, иногда со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Такая погода будет обусловлена тем, что на территории нашего государства будут граничить антициклон на западе и циклон на востоке.

"Противостояние этих двух полярных атмосферных образований, с высоким атмосферным фронтом и низким атмосферным давлением, и создает условия для усиления ветра", - пояснила Диденко.

Она отметила, что дожди, местами с грозами, пройдут ночью на юге, западе и севере Украины, а в течение дня пятницы будут идти в северных областях, на Волыни, в Ровенской и Харьковской областях.

На остальной территории будет без осадков.

Погода в Украине 20 июня
Погода в Украине 20 июня/ meteoprog

Погода в Киеве 20 июня

В Киеве 20 июня ожидается периодически дождь, возможна гроза. Ветер будет северо-западный с сильными штормовыми порывами. Похолодает в столице до +16...+18 градусов.

В субботу еще также будет холодновато, а в воскресенье потеплеет, отметила синоптик.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украину идет похолодание - синоптик сказала, где и когда снизится температура. В ближайшее время Украину накроет похолодание, но задержится оно ненадолго.

Напомним, влупила затяжная магнитная буря - через сколько дней можно будет выдохнуть. Эта магнитная буря может повлиять на самочувствие человека.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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