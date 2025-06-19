Где спряталась цифра 6 среди пятерок: только "гений головоломок" найдет ее за 11 секунд

Сложно будет отыскать потерянную цифру, ведь очень много отвлекающих факторов будут стоять у вас на пути.

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Где спряталась цифра 6 среди пятерок/ Brightside

Считаете ли вы себя внимательным человеком? Если да, предлагаем вам небольшое испытание, которое покажет, насколько хорошо вы умеете сосредотачиваться на деталях. Перед вами - непростая визуальная загадка, разгадать которую под силу далеко не каждому.

На картинке размещено множество цифр 5, и все они расположены в цветных кругах, пишет jagranjosh.

На первый взгляд может показаться, что на рисунке присутствуют только пятерки, но это лишь иллюзия. Среди них спряталась одна-единственная цифра 6, и ваша задача - найти ее.

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Это не так просто, как кажется, ведь "шестерка" тщательно замаскирована и сливается с общим фоном. Однако, если вы готовы проверить себя и немного напрячь зрение и мозг - приступайте к делу.

Чтобы сделать задание еще интереснее, предлагаем попробовать справиться за 11 секунд. Да, это совсем немного, но именно ограниченное время делает головоломки более увлекательными. Тот, кто сумеет найти правильный ответ в установленный промежуток времени - может гордиться своими аналитическими способностями.

Впрочем, если 11 секунд кажутся слишком жестким лимитом, не волнуйтесь - вы всегда можете установить комфортные для себя рамки, скажем, минуту или две.

Где спряталась цифра 6 среди пятерок/ Brightside

Главное - не спешите сдаваться. Испытывайте внимательность и тренируйте ум. А правильный ответ вы найдете чуть ниже.

Непросто будет найти спрятанную цифру/ Brightside

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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