Почему говорить "втратити свідомість" неправильно: учитель объяснила ошибку

На самом деле нужно использовать другое выражение, когда мы описываем такое состояние человека.

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Почему говорить "втратити свідомість" неправильно/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Почему нельзя говорить "втратити свідомість"

Как нужно заменить это выражение

Если человек на короткий промежуток времени "выключается", то есть ни на что не реагирует и при этом падает и не двигается, такое состояние нередко называют "втратою свідомості". Однако на самом деле именно такое словосочетание использовать в украинском языке неправильно.

Вместо такого сочетания слов следует пользоваться другим, чтобы не допускать ошибки. Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

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"Может ли человек "втратити свідомість", если на улице очень жарко? Нет, не может, потому что "свідомість" означает осознание, восприятия мира вокруг себя, специфическое проявление духовности - "національна свідомість", "товариська свідомість". А когда человек неподвижен, без признаков жизни - он "знепритомнів" или "зомлів". Берегите себя и говорите правильно", - пояснила учитель.

Советуем также посмотреть видео с объяснением, почему говорить "втратити свідомість" неправильно:

Ранее Главред рассказывал, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть" - учитель призвала избегать ошибок. На самом деле многие люди допускают ошибку, неправильно переводя такие слова на украинский язык.

Также ранее учительница дала ответ, как сказать на украинском "половник" и "кувшин". Довольно часто эти слова переводят неправильно.

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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