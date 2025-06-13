Стоит ли бояться черных котов: священник удивил ответом

Вы узнаете:
- Стоит ли бояться черных котов
- Нужно ли верить в примету о черных котах
Примета о том, что если черный кот перейдет вам дорогу, то может произойти что-то плохое, наверное одна из самых распространенных. Редко можно встретить человека, который никогда о такой примете не слышал.
Но действительно ли стоит бояться черных котов? Ответ не этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.
"Черных людей с нёбом черным надо бояться, грех совершать надо бояться, а не черных котиков - это Божьи творения", - подчеркнул священник.
Он отметил, что черных котов бояться не нужно.
"Нечего бояться черных котов. Пустых ведер, черных котов. Нужно бояться совершать грех и нарушать Божьи заповеди, потому что это беда. А так - не бойтесь котов. Коты - это красивые животные, будь он черный, или он фиолетовый, или он зеленый", - подытожил отец Филюк.
Смотрите видео о том, стоит ли бояться черных котов:
Как ранее рассказывал Главред, священник дал однозначный ответ, можно ли носить одежду умерших. Священник ответил, стоит ли верить в примету, которая говорит, что ношение одежды умерших может привести к беде.
Также ранее священник ответил, нужно ли развенчиваться, когда муж и жена разошлись. Священник объяснил, действительно ли нужно идти в церковь и развенчиваться, если венчанная пара разошлась.
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Кто такой Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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