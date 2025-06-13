Стоит ли бояться черных котов: священник удивил ответом

Примета гласит, что если черный кот перебежит вам дорогу - то это к беде. Священник объяснил, действительно ли после этого произойдет что-то плохое.

https://glavred.info/life/stoit-li-boyatsya-chernyh-kotov-svyashchennik-udivil-otvetom-10672988.html Ссылка скопирована

Стоит ли бояться черных котов/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Стоит ли бояться черных котов

Нужно ли верить в примету о черных котах

Примета о том, что если черный кот перейдет вам дорогу, то может произойти что-то плохое, наверное одна из самых распространенных. Редко можно встретить человека, который никогда о такой примете не слышал.

Но действительно ли стоит бояться черных котов? Ответ не этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

видео дня

"Черных людей с нёбом черным надо бояться, грех совершать надо бояться, а не черных котиков - это Божьи творения", - подчеркнул священник.

Он отметил, что черных котов бояться не нужно.

"Нечего бояться черных котов. Пустых ведер, черных котов. Нужно бояться совершать грех и нарушать Божьи заповеди, потому что это беда. А так - не бойтесь котов. Коты - это красивые животные, будь он черный, или он фиолетовый, или он зеленый", - подытожил отец Филюк.

Смотрите видео о том, стоит ли бояться черных котов:

Как ранее рассказывал Главред, священник дал однозначный ответ, можно ли носить одежду умерших. Священник ответил, стоит ли верить в примету, которая говорит, что ношение одежды умерших может привести к беде.

Также ранее священник ответил, нужно ли развенчиваться, когда муж и жена разошлись. Священник объяснил, действительно ли нужно идти в церковь и развенчиваться, если венчанная пара разошлась.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред