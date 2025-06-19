Ударит +8 и будет лить дождь: синоптики объявили штормовое предупреждение

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 20 июня
- Где температура воздуха опустится до +8 градусов
- В каких областях будут грозовые дожди
Погода в Украине 20 июня будет жарко, но местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) в большинстве западных, северных и центральных областей.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 20 июня в большинстве областей будет свежая погода. Температура воздуха повысится до 15-21 градуса тепла. Ожидается сильный ветер, дожди с грозами. Осадки будут на юге, западе и севере страны. В субботу также будет прохладно, но уже в воскресенье придет потепление.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 20 июня
В Украине 20 июня будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди на юге, северо-востоке и в Карпатах. Ветер будет северо-западный с сильными порывами ветра - 15-20 м/с.
"Температура ночью 11-16°, на западе и севере страны 8-13°, днем 15-20°, на Закарпатье до 23°; в южной части ночью 14-19°, днем 21-26°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +8
По данным meteoprog, 20 июня в Украине будет жаркая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +17...+25 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +8...+17 градусов.
Погода 20 июня в Киеве
В Киеве 20 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-18 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
"Температура ночью 8-13°, днем 15-20°; в Киеве ночью 11-13°, днем 16-18°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - что известно
Как ранее сообщал Главред, на Украину надвигается мощная непогода. Во многих областях ожидаются грозовые дожди.
Также объяснялось, в каких областях ухудшится погода. Уже не будет температуры воздуха около +30 градусов - жара отойдет.
Кроме этого, синоптики дали дождливый прогноз. В среду дожди ожидаются в западных, северных и центральных областях. В четверг в центральных, южных и северных областях. В пятницу дожди будут в северо-восточных областях.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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