Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Ударит +8 и будет лить дождь: синоптики объявили штормовое предупреждение

Ангелина Подвысоцкая
19 июня 2025, 19:40обновлено 19 июня, 20:15
389
Погода во Львове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +8 градусов.
дождь
Прогноз погоды в Украине на 20 июня / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 20 июня
  • Где температура воздуха опустится до +8 градусов
  • В каких областях будут грозовые дожди

Погода в Украине 20 июня будет жарко, но местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) в большинстве западных, северных и центральных областей.

видео дня

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

погода 20 июня
Прогноз погоды в Украине на 20 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 20 июня в большинстве областей будет свежая погода. Температура воздуха повысится до 15-21 градуса тепла. Ожидается сильный ветер, дожди с грозами. Осадки будут на юге, западе и севере страны. В субботу также будет прохладно, но уже в воскресенье придет потепление.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 20 июня

В Украине 20 июня будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди на юге, северо-востоке и в Карпатах. Ветер будет северо-западный с сильными порывами ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 11-16°, на западе и севере страны 8-13°, днем 15-20°, на Закарпатье до 23°; в южной части ночью 14-19°, днем 21-26°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +8

По данным meteoprog, 20 июня в Украине будет жаркая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +17...+25 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +8...+17 градусов.

погода 20 июня
Прогноз погоды в Украине на 20 июня / фото: meteoprog

Погода 20 июня в Киеве

В Киеве 20 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-18 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура ночью 8-13°, днем 15-20°; в Киеве ночью 11-13°, днем 16-18°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 20 июня
Прогноз погоды в Украине на 20 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине - что известно

Как ранее сообщал Главред, на Украину надвигается мощная непогода. Во многих областях ожидаются грозовые дожди.

Также объяснялось, в каких областях ухудшится погода. Уже не будет температуры воздуха около +30 градусов - жара отойдет.

Кроме этого, синоптики дали дождливый прогноз. В среду дожди ожидаются в западных, северных и центральных областях. В четверг в центральных, южных и северных областях. В пятницу дожди будут в северо-восточных областях.

Вас также заинтересует:

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский призвал нового командующего Сухопутных войск ВСУ - что о нем известно

Зеленский призвал нового командующего Сухопутных войск ВСУ - что о нем известно

20:16Война
Ударит +8 и будет лить дождь: синоптики объявили штормовое предупреждение

Ударит +8 и будет лить дождь: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:40Синоптик
"Окно возможностей закрыто": Путин устроил шоу для Трампа на пресс-конференции

"Окно возможностей закрыто": Путин устроил шоу для Трампа на пресс-конференции

19:38Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Ума не хватает": дочь Лорак удивила новыми фото

"Ума не хватает": дочь Лорак удивила новыми фото

Безобразно ведет себя: как выглядит сын Николая Баскова

Безобразно ведет себя: как выглядит сын Николая Баскова

Карта Deep State онлайн за 19 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Беглец Олег Винник попал в новые крупные неприятности за границей - детали

Беглец Олег Винник попал в новые крупные неприятности за границей - детали

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 июня (обновляется)

Последние новости

20:50

С бывшим Каменских: Злата Огневич в свадебном платье засветила счастливый момент

20:39

Колорадский жук обходит грядки: простая, но действенная защита без химииВидео

20:33

Как приготовить идеальный молодой картофель - шикарный рецептВидео

20:22

Фитофтора на картофеле: как уберечь урожай - советы опытных огородников

20:16

Зеленский призвал нового командующего Сухопутных войск ВСУ - что о нем известно

Украина знает слабые места России, РФ может рухнуть раньше, чем все думают – ЗагороднийУкраина знает слабые места России, РФ может рухнуть раньше, чем все думают – Загородний
19:56

Быстро и вкусно: три трюка с капустой для приготовления идеальных голубцов

19:42

РФ вооружает "Шахеды" искусственным интеллектом: эксперт раскрыл детали новой угрозы

19:40

Ударит +8 и будет лить дождь: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:38

"Окно возможностей закрыто": Путин устроил шоу для Трампа на пресс-конференции

Реклама
19:27

Как правильно приготовить оладьи: секреты идеально воздушного теста

19:21

Украина уже скоро начнет сбивать КАБы, средства испытываются - Defense Express

18:58

У Зеленского назвали единственный способ окончания войны в Украине и ответили Путину

18:41

В Украине неожиданно выросла цена на "сладкий продукт": где еще его можно купить дешевле

18:22

Согласованы важные решения: Зеленский провел совещание по давлению на Россию

18:10

Множественное гражданство: защитит ли закон от влияния РФмнение

18:09

"Она мне так не понравилась": кто играет маму Верки Сердючки

18:01

Желтеют листья огурцов - как спасти урожай

17:49

Алла Пугачева и Максим Галкин приняли важное решение - что произошло

17:36

Останется ли Украина без оружия США из-за конфликта на Ближнем Востоке - Подоляк

17:33

Тайная сделка Трампа и Путина раскрыта - чем обернется для Украины война США против Ирана

Реклама
17:30

Архитектурные химеры среди больших городов: где в Украине есть плоские дома

17:17

"Папа, я беременна": освобожденные из плена военные плачут, разговаривая с роднымиФотоВидео

16:54

Цена на доллар выросла: НБУ объявил курс валют на 20 июня

16:42

Многие до сих пор не знают: для чего переименовали милицию в полицию

16:07

Почему во время смерти ведьмы выбивали крышу и показывали дулю: ответ удивитВидео

16:07

Цены на бензин могут подскочить до 65 грн/л: к чему готовиться

16:00

Уже зимой будет кольцо: 4 знака, которым звезды обещают любовь до конца года

15:59

"Мы никогда не ссорились": в Киеве попрощались с Юрием Фелипенко

15:54

Почему Россия не Русь: историк расставил все точки над "і"

15:52

Порошенко получил из Москвы €38 млн наличными перед президентскими выборами через окружение Медведчука, - СМИ

15:42

Гороскоп на завтра 20 июня: Близнецам - критика, Скорпионам - прибыль

15:34

Коррупционный скандал: Фонд DeJure обвинили в отсутствии отчетов за использование 108 млн грн донорских средств, - СМИ

15:17

Состоятся ли в РФ новые протесты против войны: Загородний назвал интересную детальВидео

15:11

США готовятся вступить в войну против Ирана на стороне Израилямнение

15:10

Анафема Ивану Мазепе: что известно о первом гетмане, который бросил вызов Москве

15:06

Фигуристу Плющенко "натянули лицо на затылок": фото после операции

15:02

Ошибается большинство: где лучше хранить яйца и другие продукты в холодильнике

14:59

Украина и Россия провели новый обмен пленными: кого именно обменялиФото

14:41

Похолодает до +15 и будут дожди с грозами: в Украине резко изменится погода

14:38

Впервые в истории 16 млрд паролей коварно взломаны: как защитить себя

Реклама
14:10

"Потеряли почти все": военный сделал важное заявление о ситуации на Сумщине

14:08

"Изуродовала себя": что случилось с лицом путинистки Алины Кабаевой

13:38

Откуда берется жужжание в салоне самолета: пилот объяснил, когда надо переживать

13:36

Можно ли родным нести гроб с умершим родственником: священник объяснил

13:18

Как волки стали собаками - лучшими друзьями человека

13:16

Россияне сами себя выдали в Крыму и стали мишенью для ударов - "АТЕШ"

13:15

Курсовые "обострения": как изменится стоимость доллара и евро до 29 июня

13:07

Где спряталась цифра 6 среди пятерок: только "гений головоломок" найдет ее за 11 секунд

12:34

"Кто-то в Европе верит": Путин сказал, пойдет ли войной на страны НАТО

12:24

Встреча Путина с Зеленским и Трампом: в Кремле выдвинули новые условия

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять