Грозовые дожди, шквалы и град: в каких областях ухудшится погода

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 11 июня
- Где снизится температура воздуха
- В каких областях будут грозовые дожди, шквалы и град
Погода в Украине в среду, 11 июня, будет более прохладной. Уже не будет температуры воздуха около +30 градусов - жара отойдет.
Даже на востоке и юге ожидается +25...+29 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"В большинстве областей Украины ожидается 11-го июня +21...+25 градусов, в западных областях будет свежее, +18...+23 градуса", - отметила она.
Диденко рассказала, что в среду в нашу страну придет с северо-запада очередной атмосферный фронт.
Соответственно, в западных, северных областях (кроме Сумщины), в Винницкой, Черкасской, Одесской областях пройдут кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы и град. На остальной территории Украины осадки маловероятны.
Погода в Киеве 11 июня
В Киеве 11 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня или вечером местами возможны сильные ливни.
Температура воздуха в столице в среду будет около +20 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, грозовые дожди накроют несколько областей - стало известно, где будут сильные осадки. Температура воздуха резко снизится в ряде регионов - синоптик сказала, где будет холоднее всего и где ожидаются осадки.
Также ранее сообщалось, что в Украину идет похолодание - стало известно, где будут лить грозовые дожди. Погода в Луцке будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +7 градусов.
Напомним, в Украине резко снизится температура воздуха - синоптики дали дождливый прогноз. Во вторник будет преимущественно сухо, а уже в среду регионы накроют дожди.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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