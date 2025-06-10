Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Грозовые дожди, шквалы и град: в каких областях ухудшится погода

Алёна Воронина
10 июня 2025, 14:14
152
В ряде областей ожидаются сильные осадки и похолодание.
Погода, дождь, лето
Погода в Украине - будут грозовые дожди, шквалы и град/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине 11 июня
  • Где снизится температура воздуха
  • В каких областях будут грозовые дожди, шквалы и град

Погода в Украине в среду, 11 июня, будет более прохладной. Уже не будет температуры воздуха около +30 градусов - жара отойдет.

Даже на востоке и юге ожидается +25...+29 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

видео дня

"В большинстве областей Украины ожидается 11-го июня +21...+25 градусов, в западных областях будет свежее, +18...+23 градуса", - отметила она.

Диденко рассказала, что в среду в нашу страну придет с северо-запада очередной атмосферный фронт.

Соответственно, в западных, северных областях (кроме Сумщины), в Винницкой, Черкасской, Одесской областях пройдут кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы и град. На остальной территории Украины осадки маловероятны.

Погода в Украине 11 июня
Погода в Украине 11 июня/ meteoprog

Погода в Киеве 11 июня

В Киеве 11 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня или вечером местами возможны сильные ливни.

Температура воздуха в столице в среду будет около +20 градусов.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, грозовые дожди накроют несколько областей - стало известно, где будут сильные осадки. Температура воздуха резко снизится в ряде регионов - синоптик сказала, где будет холоднее всего и где ожидаются осадки.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет похолодание - стало известно, где будут лить грозовые дожди. Погода в Луцке будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +7 градусов.

Напомним, в Украине резко снизится температура воздуха - синоптики дали дождливый прогноз. Во вторник будет преимущественно сухо, а уже в среду регионы накроют дожди.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода дождь синоптик грозы прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра похолодание
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Patriot и не только: в МИД заинтриговали переговорами с США о закупке оружия

Patriot и не только: в МИД заинтриговали переговорами с США о закупке оружия

14:35Украина
Грозовые дожди, шквалы и град: в каких областях ухудшится погода

Грозовые дожди, шквалы и град: в каких областях ухудшится погода

14:14Синоптик
Новые санкции против РФ: Зеленский раскрыл условие Запада насчет мобилизации

Новые санкции против РФ: Зеленский раскрыл условие Запада насчет мобилизации

13:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Не на украинском и не на русском: на каком языке говорили во времена Киевской Руси

Не на украинском и не на русском: на каком языке говорили во времена Киевской Руси

"Я невероятно горжусь": Мурат Налчаджиоглу показал дочь, которую трудно узнать

"Я невероятно горжусь": Мурат Налчаджиоглу показал дочь, которую трудно узнать

Черная полоса заканчивается: кому из знаков зодиака неделя готовит перемены

Черная полоса заканчивается: кому из знаков зодиака неделя готовит перемены

Почему сине-желтый - флаг Руси: историк сделал неожиданное открытие

Почему сине-желтый - флаг Руси: историк сделал неожиданное открытие

"Барби" Ирина Билык дерзко подколола хейтеров: "Уставшая и некрасивая"

"Барби" Ирина Билык дерзко подколола хейтеров: "Уставшая и некрасивая"

Последние новости

15:05

Пенсионерам в 9 областях Украины назначат дополнительные выплаты - детали

14:46

Четыре пары знаков зодиака обречены на богатство: кто в списке счастливчиков

14:45

Красные линии прямые или изогнутые: невероятная оптическая иллюзия - ответ дадут единицы

14:37

Повышение пенсий и зарплат в Украине будет: что запланировало правительство

14:35

Patriot и не только: в МИД заинтриговали переговорами с США о закупке оружия

Способность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист НовакСпособность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист Новак
14:28

Можно ли держать дома искусственные цветы: священник удивил ответомВидео

14:14

Грозовые дожди, шквалы и град: в каких областях ухудшится погода

14:11

Венгрия неоднократно пыталась вмешаться в украинские внутренние дела - Зеленский

14:10

"Эти знаки зодиака искупаются в деньгах": кому Полнолуние в июне принесет удачу

Реклама
14:04

Экс-ВиаГра Миша Романова раскрыла причину расставания с советником Зеленского

13:54

Нашумевший рецепт вкуснейшего сала - тает во ртуВидео

13:44

Что на самом деле означает сигнал SOS: ответ удивит многих

13:44

Многих украинцев могут оштрафовать: какую регистрацию стоит проверить гражданам

13:31

Новые санкции против РФ: Зеленский раскрыл условие Запада насчет мобилизации

13:07

Подорожают ли коммунальные услуги до конца года: эксперт четко ответил

13:01

"Понемногу удаляется": Шоптенко вышла на связь и с грустью обратилась к сыну

12:55

РФ может отправить оккупантов в Эстонию – разведка Германии

12:50

Будут ли оккупанты штурмовать Сумы: эксперт назвал главную цель армии РФ

12:47

Массированные удары усилятся: какие 5 городов попадут под ракетную атаку в июне - названа дата

12:37

Россияне продвинулись в двух областях Украины: в DeepState назвали направления

Реклама
12:28

Обстрел Украины: повреждены Софийский собор в Киеве и киностудия в Одессе

12:26

Гороскоп Таро на полнолуние 11 июня: Тельцам - исцеление, Ракам - перемены, Весам - балансВидео

12:20

Люди переходят на более дешевые товары: экономист объяснил рост цен в Украине

12:10

Валерий Меладзе вернулся в РФ и воссоединился с первой семьей - причина

12:09

Поражают цели со "смертельной точностью": РФ усовершенствовала ракеты КНДР

11:26

На первом месте не столица: где в Украине больше всего подскочили цены на квартиры

11:26

Китайский гороскоп на завтра 11 июня: Быкам - обида, Лошадям - беспокойство

11:22

РФ ударила по Киеву сотнями дронов и ракет: полковник ВСУ раскрыл детали атаки

11:02

Пострадали 4 района: появились кадры последствий атаки дронов на Киевскую областьФото

10:40

Реальная дата завершения войны: появился неожиданный прогноз

10:16

Цена уменьшилась на десятки гривен: в Украине переписали цены на базовый овощ

10:03

"Особенно больно за детей": как знаменитости прятались во время обстрела Киева

09:45

Зеленский на фоне массированного удара РФ по Украине обратился к США: что сказалФото

09:34

Киев и Одесса взяли на себя удар: новые подробности ночной атаки РФ на УкраинуФотоВидео

09:21

От детской ничего не осталось: очевидица рассказала о попадании дрона в дом

09:11

Массированная атака РФ на Одессу: число погибших увеличилосьФото

09:00

Украинцам придется экономить на продуктах: Новак – о ценах, коммуналке и курсе гривны в 2025-мВидео

08:27

Кремль играет на опережение: РФ требует от США уступок по войне в Украине

08:10

Пациент и терапия: как Трамп стал "посмешищем"мнение

08:01

Сколько стоит сумка Елены Зеленской - первая леди покорила образом

Реклама
07:59

Под прицелом — завод Шахедов: Татарстан атаковали дроны, прогремели взрывы

07:10

Где спрятано слово "нектар": только "гений головоломок" найдет его за 11 секунд

06:49

РФ ударила по жилым домам и роддому в Одессе: есть жертва и пострадавшиеФото

06:10

Тайная операция века: как украинские олигархи захватили власть в МосквеВидео

06:10

РФ выбрала новую тактику массированных ударов по Украинемнение

05:50

Необычный ребус: найдите 3 отличия в картинках девушки за рулем авто за 23 сек

05:30

В Украине резко снизится температура воздуха: синоптики дали дождливый прогноз

05:02

Гороскоп на завтра 11 июня: Тельцам - приятная неожиданность, Рыбам - счастье

04:35

Что такое "джиґуха": лишь единицы знают правильный ответВидео

04:03

Не останется и следа: лучший способ, как отчистить джинсы от жевательной резинки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменськихАни ЛоракВиталий КозловскийКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяФилипп Киркоров
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять