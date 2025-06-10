Грозовые дожди, шквалы и град: в каких областях ухудшится погода

В ряде областей ожидаются сильные осадки и похолодание.

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Погода в Украине - будут грозовые дожди, шквалы и град/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 11 июня

Где снизится температура воздуха

В каких областях будут грозовые дожди, шквалы и град

Погода в Украине в среду, 11 июня, будет более прохладной. Уже не будет температуры воздуха около +30 градусов - жара отойдет.

Даже на востоке и юге ожидается +25...+29 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"В большинстве областей Украины ожидается 11-го июня +21...+25 градусов, в западных областях будет свежее, +18...+23 градуса", - отметила она.

Диденко рассказала, что в среду в нашу страну придет с северо-запада очередной атмосферный фронт.

Соответственно, в западных, северных областях (кроме Сумщины), в Винницкой, Черкасской, Одесской областях пройдут кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы и град. На остальной территории Украины осадки маловероятны.

Погода в Украине 11 июня/ meteoprog

Погода в Киеве 11 июня

В Киеве 11 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня или вечером местами возможны сильные ливни.

Температура воздуха в столице в среду будет около +20 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, грозовые дожди накроют несколько областей - стало известно, где будут сильные осадки. Температура воздуха резко снизится в ряде регионов - синоптик сказала, где будет холоднее всего и где ожидаются осадки.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет похолодание - стало известно, где будут лить грозовые дожди. Погода в Луцке будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +7 градусов.

Напомним, в Украине резко снизится температура воздуха - синоптики дали дождливый прогноз. Во вторник будет преимущественно сухо, а уже в среду регионы накроют дожди.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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