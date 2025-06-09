Сколько дней нужно праздновать Зеленые святки: священник ответил

Два или три дня нужно праздновать Зеленые святки? Священник объяснил, как правильно.

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Сколько дней нужно праздновать Зеленые святки/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

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Сколько дней нужно праздновать Зеленые святки

Действительно ли нужно праздновать три дня

В этом году День Святой Троицы (еще одно название - Пятидесятница) пришелся на воскресенье 8 июня, а в понедельник, 9 июня, отмечается День Святого Духа. В народе эти праздники еще называют Зелеными святками.

Нередко могут возникать споры, сколько именно дней нужно отмечать Зеленые святки. Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

"Согласно церковному календарю, есть праздник в воскресенье - День Святой Троицы (Пятидесятница), и есть праздник в понедельник - День Святого Духа. А третий день кто хочет, то празднуйте - назовите его День святого нерабочего, и не делайте. А я буду делать, потому что нужно делать работу", - отметил священник.

По его словам, на третий день - во вторник, 10 июня - уже нет какого-то большого праздника по церковному календарю.

"Поэтому воскресенье, понедельник - празднуем, вторник - работаем", - подытожил отец Филюк.

Смотрите видео о том, сколько дней нужно праздновать Зеленые святки:

Как ранее рассказывал Главред, священник дал однозначный ответ, можно ли носить одежду умерших. Священник ответил, стоит ли верить в примету, которая говорит, что ношение одежды умерших может привести к беде.

Также ранее священник ответил, нужно ли развенчиваться, когда муж и жена разошлись. Священник объяснил, действительно ли нужно идти в церковь и развенчиваться, если венчанная пара разошлась.

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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