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Кто придумал пиво и сколько лет этому напитку: большинство людей даже не догадываются

Алёна Воронина
6 июня 2025, 15:51
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Многие люди вряд ли смогут сказать, какая страна является родиной пива. Ответ удивит.
Пиво
Кто придумал пиво и сколько лет этому напитку/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Где и кто придумал пиво
  • Какая страна является родиной пива

Пиво является самым популярным алкогольным напитком на планете и одним из самых древних. Пиво, как напиток, было изобретено древними шумерами в Месопотамии примерно в 4 тысячелетии до нашей эры (хотя существует также мнение, что это произошло в 8-9 тысячелетии до нашей эры). Исследователи нашли доказательства их пивоваренной культуры, в частности рецепты, позволяющие воссоздать древние виды пива. Позже пивоварение распространилось на другие цивилизации - египтян, вавилонян и еврев.

На территории, где когда-то была Месопотамия, сейчас расположены такие страны, как Ирак, Сирия, Иран и Турция. Месопотамия, то есть Двуречье (земля между реками Тигр и Евфрат), охватывает территорию этих стран.

Об этом рассказывается в сюжете "Сніданку з 1+1". Отмечается, что при строительстве пирамиды Гиза работникам частично платили пивом.

С тех пор основные ингредиенты пива не изменились. Их четыре: солод, вода, дрожжи и хмель.

"Это как музыка. В музыке есть восемь нот. Но композиторы придумывают все новые и новые мелодии. Это сложные комбинации простых элементов", - отмечает основатель пивоварни Василий Микулин.

Как изготавливают пиво

Всего стилей пива более 100 - в зависимости от вида хмеля, дрожжей, температуры брожения и еще кучи нюансов и рождается уникальный вкус.

Но для всех стилей процесс производства примерно одинаковый. Сначала готовят солод. Солод это семена злаков, которые намочили и прорастили. Чаще всего используют ячмень. После проращивания его высушивают горячим воздухом и это уже солод.

Следующий этап - дробление, которое проводят на специальном оборудовании. Солод тщательно перерабатывают, а затем смешивают с водой. Этот этап называют затиранием. В результате образуется затор - смесь воды и измельченного солода. Эту жидкость фильтруют и получают сусло - уже без остатков зерна.

"Нам нужно данное сусло простерилизовать. Стерилизуем мы с помощью процесса кипячения обязательно в сусловарочном аппарате", - рассказал пивовар Антон Паламарчук.

На этом этапе также добавляют хмель, затем смесь охлаждают. Далее уже охлажденное сусло с хмелем отправляют в специальные емкости, где оно с помощью дрожжей бродит. Время брожения зависит от стиля пива.

"Полностью весь минимальный цикл от - 14 до 30 дней. Но некоторые виды пива могут иметь время около года", - отметил пивовар Паламарчук.

Когда пиво наконец созрело, его фильтруют от лишних дрожжей и разливают. Выбор тары - бутылка или банка - на вкус не влияют.

Вредно ли пиво для человека

"Если мы говорим о здоровом питании, долголетии, то пиво - это не тот напиток, который должен быть включен в рацион", - отмечает диетолог Анна Белокоз.

В пиве действительно содержатся витамины группы В и калий, но много и довольно вредных веществ.

"Пиво в своем составе еще содержит пивные дрожжи. Это может приводить к набору веса", - объясняет диетолог.

Более того, содержание фитоэстрогенов в пиве - это миф и злоупотребление этим напитком может привести к повышению уровня женских гормонов у мужчин. Если же вы здоровы и у вас нет противопоказаний то допустимая норма пива в сутки 300 миллилитров, говорят врачи.

Смотрите видео о том, кто придумал пиво и сколько лет этому напитку:

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Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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