Дожди с грозами накроют Украину: какие области обойдут осадки

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- Какой будет погода в Украине в воскресенье, 22 июня
- Какой будет температура воздуха
Погода в Украине в воскресенье, 22 июня, будет прохладной, ветреной и с дождями.
Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что воскресенье не порадует улучшением погодных условий.
"Воскресенье в Украине снова соберет метеобурчунов. Во-первых: ветер еще будет задувать. Во-вторых: не жарко, +20...+25 градусов максимально. Утром вообще холодно", - отметила Диденко.
В-третьих, ожидаются дожди с грозами добавила она.
Без осадков обойдется только на юге и юго-востоке.
Погода в Киеве 22 июня
В Киеве 22 июня ожидаются дожди, западный порывистый ветер.
Температура воздуха в столице в воскресенье будет держаться на уровне +18...+20 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, ударит +6 градусов - стала известна дата сильного похолодания. Прохладная и неустойчивая погода с осадками накроет Украину - синоптик рассказал, когда этого ожидать.
Также ранее сообщалось, что Украину атакует похолодание - стало известно, где температура воздуха опустится до +2 градусов. Погода во Львове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +7 градусов.
Напомним, магнитная буря уровня G1 накрыла Украину - названа дата, когда шторм отступит. Мощная солнечная вспышка, которая произошла ранее на северо-западной части солнечного диска, уже теряет влияние на Землю.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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