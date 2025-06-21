Дожди с грозами накроют Украину: какие области обойдут осадки

Температура воздуха в Украине снизится, станет существенно холоднее.

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Погода в Украине - дожди с грозами накроют Украину/ фото: unsplash.com

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Какой будет погода в Украине в воскресенье, 22 июня

Какой будет температура воздуха

Погода в Украине в воскресенье, 22 июня, будет прохладной, ветреной и с дождями.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что воскресенье не порадует улучшением погодных условий.

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"Воскресенье в Украине снова соберет метеобурчунов. Во-первых: ветер еще будет задувать. Во-вторых: не жарко, +20...+25 градусов максимально. Утром вообще холодно", - отметила Диденко.

В-третьих, ожидаются дожди с грозами добавила она.

Без осадков обойдется только на юге и юго-востоке.

Погода в Украине 22 июня/ meteoprog

Погода в Киеве 22 июня

В Киеве 22 июня ожидаются дожди, западный порывистый ветер.

Температура воздуха в столице в воскресенье будет держаться на уровне +18...+20 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, ударит +6 градусов - стала известна дата сильного похолодания. Прохладная и неустойчивая погода с осадками накроет Украину - синоптик рассказал, когда этого ожидать.

Также ранее сообщалось, что Украину атакует похолодание - стало известно, где температура воздуха опустится до +2 градусов. Погода во Львове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +7 градусов.

Напомним, магнитная буря уровня G1 накрыла Украину - названа дата, когда шторм отступит. Мощная солнечная вспышка, которая произошла ранее на северо-западной части солнечного диска, уже теряет влияние на Землю.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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