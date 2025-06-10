Что такое "джиґуха": лишь единицы знают правильный ответ

Вы узнаете:
- Что означает слово "джиґуха"
- Какой более распространенный синоним мы используем вместо этого слова
В украинском языке есть ряд благозвучных слов, которых мы по определенным причинам привыкли избегать, используя вместо них более распространенные и привычные синонимы.
К таким словам относится также термин "джиґуха". О том, что означает это слово, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
Она отметила, что "джиґуха" - это одно из народных названий растения "кропива". А еще крапиву можно называть "жалива".
Также Багний объяснила, как правильно ставить ударение в слове "кропива".
"КропивА" или "кропИва"? Ежегодно, когда появляется это растение, мы пытаемся вспомнить правильное ударение. Так вот напоминаю - ударение в этом слове падает на последний слог. Мы говорим "кропивА", - пояснила она.
Смотрите видео о том, что такое "джиґуха":
@sametak1064 КропИва или кропива - как правильно? И как еще называют это растение? #правильноукраїнською#нмт#українськамова#мова#українськийтікток♬ original sound - Правильно українською
Ранее Главред рассказывал, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть" - учитель призвала избегать ошибок. На самом деле многие люди допускают ошибку, неправильно переводя такие слова на украинский язык.
Также ранее учительница дала ответ, как сказать на украинском "половник" и "кувшин". Довольно часто эти слова переводят неправильно.
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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