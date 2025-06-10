Что такое "джиґуха": лишь единицы знают правильный ответ

Большинство людей не смогут сказать, какой именно популярный синоним этого слова использует большинство украинцев.

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Что такое "джиґуха"/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин из видео

Вы узнаете:

Что означает слово "джиґуха"

Какой более распространенный синоним мы используем вместо этого слова

В украинском языке есть ряд благозвучных слов, которых мы по определенным причинам привыкли избегать, используя вместо них более распространенные и привычные синонимы.

К таким словам относится также термин "джиґуха". О том, что означает это слово, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

видео дня

Она отметила, что "джиґуха" - это одно из народных названий растения "кропива". А еще крапиву можно называть "жалива".

Также Багний объяснила, как правильно ставить ударение в слове "кропива".

"КропивА" или "кропИва"? Ежегодно, когда появляется это растение, мы пытаемся вспомнить правильное ударение. Так вот напоминаю - ударение в этом слове падает на последний слог. Мы говорим "кропивА", - пояснила она.

Смотрите видео о том, что такое "джиґуха":

Ранее Главред рассказывал, как сказать на украинском "макушка" и "челюсть" - учитель призвала избегать ошибок. На самом деле многие люди допускают ошибку, неправильно переводя такие слова на украинский язык.

Также ранее учительница дала ответ, как сказать на украинском "половник" и "кувшин". Довольно часто эти слова переводят неправильно.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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