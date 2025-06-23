Ударит +32 градуса: на какие области Украины налетит жара

В Украине будут дожди с грозами. Во многих областях температура воздуха ожидается неоднородной, но в некоторых регионах ударит жара.

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Погода в Украине - ударит +32 градуса/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 24 июня

Какой будет температура воздуха

В каких областях будет жара +32 градуса

Погода в Украине во вторник, 24 июня, будет неустойчивой, как и в предыдущие дни. Атмосферные фронты принесут дожди и грозы.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что температура воздуха в Украине ожидается неоднородной.

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"Прохладнее всего будет на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, днем +20...+22 градуса. В большинстве областей в течение дня ожидается +22...+25 градусов. В южной части - жарко, +27...+32 градуса", - рассказала синоптик.

Погода в Украине 24 июня/ meteoprog

Погода в Киеве 24 июня

В Киеве 24 июня будут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха днем ожидается на уровне +22...+24 градуса.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, температура упадет до +7 градусов - когда в Украину придут дожди и сильный ветер. Появился прогноз погоды на неделю с 23 по 29 июня.

Также ранее сообщалось, что украинцев предупредили об ухудшении погоды - стало известно, где будет свирепствовать непогода. В некоторых регионах Украины объявили желтый уровень опасности.

Напомним, магнитная буря ударила с новой силой - Украина под атакой "желтого" шторма. В течение 22-24 июня ожидается умеренная геомагнитная активность, которая может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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