Ударит +32 градуса: на какие области Украины налетит жара

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 24 июня
- Какой будет температура воздуха
- В каких областях будет жара +32 градуса
Погода в Украине во вторник, 24 июня, будет неустойчивой, как и в предыдущие дни. Атмосферные фронты принесут дожди и грозы.
Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что температура воздуха в Украине ожидается неоднородной.
"Прохладнее всего будет на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, днем +20...+22 градуса. В большинстве областей в течение дня ожидается +22...+25 градусов. В южной части - жарко, +27...+32 градуса", - рассказала синоптик.
Погода в Киеве 24 июня
В Киеве 24 июня будут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха днем ожидается на уровне +22...+24 градуса.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, температура упадет до +7 градусов - когда в Украину придут дожди и сильный ветер. Появился прогноз погоды на неделю с 23 по 29 июня.
Также ранее сообщалось, что украинцев предупредили об ухудшении погоды - стало известно, где будет свирепствовать непогода. В некоторых регионах Украины объявили желтый уровень опасности.
Напомним, магнитная буря ударила с новой силой - Украина под атакой "желтого" шторма. В течение 22-24 июня ожидается умеренная геомагнитная активность, которая может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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