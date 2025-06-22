Украинцев предупредили об ухудшении погоды: где будет бушевать непогода

В некоторых регионах Украины объявили желтый уровень опасности.

https://glavred.info/synoptic/ukraincev-predupredili-ob-uhudshenii-pogody-gde-budet-bushevat-nepogoda-10675394.html Ссылка скопирована

Где в Украине прогнозируют грозы / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда Украину накроют грозы

В каких регионах будет свирепствовать непогода

В течение 22 и 23 июня, грозы накроют Украину. Синоптики предупреждают о возможных перебоях в работе транспорта и коммунальных служб. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр и ГСЧС.

По данным ГСЧС, уже сегодня, 22 июня, грозы прогнозируют в Киеве, Киевской, северных, Черкасской и Полтавской областях.

видео дня

А 23 июня непогода будет свирепствовать на востоке, юго-востоке и в центральных регионах.

По всем упомянутым регионам объявлен желтый уровень опасности.

В каких регионах 22 и 23 июня будет свирепствовать непогода / фото: Украинский гидрометеорологический центр

Спасатели рекомендуют быть внимательными во время передвижения, не оставлять авто под деревьями и по возможности оставаться дома во время непогоды.

Как действовать во время грозы / фото: ГСЧС

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, по словам синоптика Игоря Кибальчича, до конца июня в Украине будет преобладать довольно переменчивая погода, с неравномерным распределением температуры воздуха и кратковременными дождями.

Как писал Главред, погода в Украине 22 июня будет местами прохладной и дождливой. Холоднее всего будет в Сумах. Там температура воздуха опустится до +9 градусов.

Недавно синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха также заявляла, что в Украине продолжается период неустойчивой погоды под влиянием северо-западных атмосферных фронтов, которые приносят кратковременные дожди, местами - с грозами.

Читайте также:

Что такое ГСЧС? Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред