Украинцев предупредили об ухудшении погоды: где будет бушевать непогода

Вы узнаете:
- Когда Украину накроют грозы
- В каких регионах будет свирепствовать непогода
В течение 22 и 23 июня, грозы накроют Украину. Синоптики предупреждают о возможных перебоях в работе транспорта и коммунальных служб. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр и ГСЧС.
По данным ГСЧС, уже сегодня, 22 июня, грозы прогнозируют в Киеве, Киевской, северных, Черкасской и Полтавской областях.
А 23 июня непогода будет свирепствовать на востоке, юго-востоке и в центральных регионах.
По всем упомянутым регионам объявлен желтый уровень опасности.
Спасатели рекомендуют быть внимательными во время передвижения, не оставлять авто под деревьями и по возможности оставаться дома во время непогоды.
Погода в Украине - новости по теме
Напомним, по словам синоптика Игоря Кибальчича, до конца июня в Украине будет преобладать довольно переменчивая погода, с неравномерным распределением температуры воздуха и кратковременными дождями.
Как писал Главред, погода в Украине 22 июня будет местами прохладной и дождливой. Холоднее всего будет в Сумах. Там температура воздуха опустится до +9 градусов.
Недавно синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха также заявляла, что в Украине продолжается период неустойчивой погоды под влиянием северо-западных атмосферных фронтов, которые приносят кратковременные дожди, местами - с грозами.
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Что такое ГСЧС?
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
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