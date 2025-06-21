Куда нельзя ехать 22 июня: строгие приметы и запреты в этот день

Что можно делать 22 июня. Приметы, которые уберегут вас от проблем.

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Что нельзя делать 22 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день много комаров

Чем нужно заняться в этот день

Что нельзя делать 22 июня

22 июня церковь отмечает День всех святых земли Украинской. Как сообщает Главред, этот праздник приходится на второе воскресенье после Троицы. В этот день почитают память всех святых, безвестных подвижников, новомучеников и исповедников, которые пострадали от гонений.

Среди украинских святых особенно чтят апостола Андрея Первозванного, святителя Владимира и княгиню Ольгу, князя Аскольда, Константина Острожского и других правителей. Все они способствовали утверждению христианства.

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Что можно делать 22 июня

В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить мира и защиты для родной земли.

В этот день можно заниматься любыми домашними и хозяйственными делами. День считается благоприятным для подобного.

Этот день считается судьбоносным. Предки верили, что в этот день можно встретить родную душу.

Что нельзя делать 22 июня

1. Нельзя 22 июня ругаться, сплетничать и жадничать. Это лишь притянет проблемы в вашу жизнь.

2. Нельзя 22 июня отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами окажетесь в трудном положении.

3. Нельзя 22 июня отправляться в дальнюю дорогу до полудня. Иначе могут возникнуть проблемы.

Приметы 22 июня

Если в этот день дождь, то будет богатый урожай хлеба.

Если в этот день туман, то скоро будет непогода.

Если в этот день много комаров, то будет потепление.

Если в этот день жарко, то зима будет суровой.

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