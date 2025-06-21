Куда нельзя ехать 22 июня: строгие приметы и запреты в этот день

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день много комаров
- Чем нужно заняться в этот день
- Что нельзя делать 22 июня
22 июня церковь отмечает День всех святых земли Украинской. Как сообщает Главред, этот праздник приходится на второе воскресенье после Троицы. В этот день почитают память всех святых, безвестных подвижников, новомучеников и исповедников, которые пострадали от гонений.
Среди украинских святых особенно чтят апостола Андрея Первозванного, святителя Владимира и княгиню Ольгу, князя Аскольда, Константина Острожского и других правителей. Все они способствовали утверждению христианства.
Что можно делать 22 июня
- В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить мира и защиты для родной земли.
- В этот день можно заниматься любыми домашними и хозяйственными делами. День считается благоприятным для подобного.
- Этот день считается судьбоносным. Предки верили, что в этот день можно встретить родную душу.
Что нельзя делать 22 июня
1. Нельзя 22 июня ругаться, сплетничать и жадничать. Это лишь притянет проблемы в вашу жизнь.
2. Нельзя 22 июня отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами окажетесь в трудном положении.
3. Нельзя 22 июня отправляться в дальнюю дорогу до полудня. Иначе могут возникнуть проблемы.
Приметы 22 июня
- Если в этот день дождь, то будет богатый урожай хлеба.
- Если в этот день туман, то скоро будет непогода.
- Если в этот день много комаров, то будет потепление.
- Если в этот день жарко, то зима будет суровой.
Вас также заинтересует:
- Простой тест на характер по цвету глаз расскажет все о вашей личности
- Об этом мало кто знает: в какие дни ни в коем случае нельзя мыть голову
- Какой образ вы увидели первым: тест по картинке расскажет о вашем характере
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред