Очень важные приметы 24 июня: что можно и нельзя делать на Ивана Купала

Что нельзя делать 24 июня. Строгие приметы, которые уберегут от бед и трудностей.

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Что нельзя делать 24 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день поют сверчки

Чем нужно умыться в этот день

Что нельзя давать другим 24 июня

24 июня церковь отмечает Рождество святого Иоанна Крестителя. В народном календаре - Ивана Купала. Как сообщает Главред, Иоанн Креститель является одним из самых великих христианских пророков. Он считается третьей по значимости фигурой после Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.

Иоанн родился за 6 месяцев до Иисуса. У него была своя миссия - подготовить народ к приходу Мессии. Он также крестил Христа в водах Иордана.

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Однако царь Ирод Антип приказал отрубить ему голову. После этого голову Иордана трижды теряли и трижды находили.

Что можно делать 24 июня

В этот день нужно пойти в церковь или помолиться дома. У святых стоит попросить об исцелении.

В этот день нужно подать милостыню и сделать доброе дело. Тогда все к вам вернется сторицей.

В этот день стоит собрать целебные травы. Считается, что потом они смогут помочь вылечить различные недуги.

В этот день нужно умыться росой. Предки верили, что это подарит здоровье и красоту на весь год.

Что нельзя делать 24 июня

1. Нельзя 24 июня грубить, сплетничать и завидовать. Это притянет проблемы.

2. Нельзя 24 июня заниматься уборкой и физической работой. День неблагоприятный для подобного.

3. Нельзя 24 июня пользоваться острыми предметами. Иначе есть риск получить травму.

4. Нельзя 24 июня одалживать вещи. Считается, что это приведет к болезням и жизненным трудностям.

Приметы 25 июня

Если в этот день много росы, то будет хороший урожай огурцов.

Если в этот день на небе много звезд, то будет много грибов.

Если в этот день громко поют сверчки, то зима будет мягкой.

Если в этот день дождь, то осень будет дождливой.

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