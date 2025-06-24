Очень важные приметы 24 июня: что можно и нельзя делать на Ивана Купала

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день поют сверчки
- Чем нужно умыться в этот день
- Что нельзя давать другим 24 июня
24 июня церковь отмечает Рождество святого Иоанна Крестителя. В народном календаре - Ивана Купала. Как сообщает Главред, Иоанн Креститель является одним из самых великих христианских пророков. Он считается третьей по значимости фигурой после Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.
Иоанн родился за 6 месяцев до Иисуса. У него была своя миссия - подготовить народ к приходу Мессии. Он также крестил Христа в водах Иордана.
Однако царь Ирод Антип приказал отрубить ему голову. После этого голову Иордана трижды теряли и трижды находили.
Что можно делать 24 июня
- В этот день нужно пойти в церковь или помолиться дома. У святых стоит попросить об исцелении.
- В этот день нужно подать милостыню и сделать доброе дело. Тогда все к вам вернется сторицей.
- В этот день стоит собрать целебные травы. Считается, что потом они смогут помочь вылечить различные недуги.
- В этот день нужно умыться росой. Предки верили, что это подарит здоровье и красоту на весь год.
Что нельзя делать 24 июня
1. Нельзя 24 июня грубить, сплетничать и завидовать. Это притянет проблемы.
2. Нельзя 24 июня заниматься уборкой и физической работой. День неблагоприятный для подобного.
3. Нельзя 24 июня пользоваться острыми предметами. Иначе есть риск получить травму.
4. Нельзя 24 июня одалживать вещи. Считается, что это приведет к болезням и жизненным трудностям.
Приметы 25 июня
- Если в этот день много росы, то будет хороший урожай огурцов.
- Если в этот день на небе много звезд, то будет много грибов.
- Если в этот день громко поют сверчки, то зима будет мягкой.
- Если в этот день дождь, то осень будет дождливой.
Вас также заинтересует:
- Простой тест на характер по цвету глаз расскажет все о вашей личности
- Об этом мало кто знает: в какие дни ни в коем случае нельзя мыть голову
- Какой образ вы увидели первым: тест по картинке расскажет о вашем характере
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред