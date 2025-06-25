Потеряете свое счастье: что нельзя делать 25 июня, приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день птицы летают низко
- Чем нужно сделать в этот день
- С кем нельзя ссориться 25 июня
25 июня церковь отмечает праздник чудотворной иконы Божией Матери "Избавительница". В народном календаре - Ивана Купала. Как сообщает Главред, старец Мартиниан с иконой отправился в город Мавровоны, где случилось нашествие саранчи. После молитвы в поле саранча поднялась в небо и птицы уничтожили ее.
Также святыня воскресила умершего юношу, после чего к иконе начали сходиться люди и просить здоровья. Однако после этого о святыне забыли. Но спусти 80 лет одному монаху во сне явилась Богородица и попросила передать образ на "украинский Афон".
Что можно делать 25 июня
- В этот день нужно помолиться. У Богородицы просят избавления от зависимостей и душевных страданий.
- В этот день нужно сделать доброе дело. Это принесет благополучие и достаток.
- В этот день нужно супругам заняться чем-то общим. Это принесет согласие и крепкую любовь.
Что нельзя делать 25 июня
1. Нельзя 25 июня ссориться с супругами. Скандалы могут привести к расставанию или длительной обиде.
2. Нельзя 25 июня заниматься садовыми и огородными работами. Иначе будет плохой урожай.
3. Нельзя 25 июня шить. Считается, что тогда вы потеряете свое счастье.
4. Нельзя 25 июня купаться в водоемах. Предки верили, что нечисть может затянуть человека на дно.
Приметы 25 июня
- Если в этот день идет дождь, то будет много меда и грибов.
- Если в этот день ясно, то обильно уродит пшеница.
- Если в этот день птицы летают низко, то будет непогода.
- Если в этот день много росы, то будет хорошая погода.
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