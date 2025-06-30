Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Без иллюзий: военный назвал реальные перспективы окончания войны

Руслан Иваненко
30 июня 2025, 19:17
100
Россия наращивает производство дронов и ракет для усиления наступательных возможностей в войне против Украины.
Фронт
Эксперт прогнозирует временную ставку России на дроны с возможным возвращением ракетных ударов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Оперативное командование "Запад"

Вкратце:

  • Война РФ против Украины не завершится в 2025 году
  • Россия готовит масштабное наращивание дроновых ударов
  • Агрессор развивает средства воздушной доминации на годы вперед

В 2025 году полномасштабная война, которую Россия ведет против Украины, не приближается к завершению. Об этом в интервью УНИАН заявил военнослужащий и соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко, комментируя аналитику CNN относительно вероятного продолжения боевых действий в 2026 году.

По словам эксперта, Россия активно укрепляет свои силы, в частности в воздухе, пытаясь получить полное преимущество с помощью дронов и ракет.

видео дня

"Россия поставила себе цель выигрывать не только сушу, потому что сушу они выигрывают довольно медленно, действительно, - тут CNN правы. Но они хотят отвоевать себе воздух. То есть полностью подавить средствами типа дронов и ракет. Они собираются производить едва ли не тысячами в сутки свои 'Шахеды', увеличить технические возможности - скорость, вес боевой части и другие технические параметры", - пояснил он.

Как отметил Луценко, Кремль уже имеет долгосрочный план развития беспилотной авиации. Цель - полная доминация в воздухе и нанесение максимальных разрушений с неба.

"То есть с воздуха уничтожить Украину, сделать эту территорию невозможной для жизни. Заставить или нас сдаться, или откатывать куда-то там на запад. Вот их цель, и они к ней планомерно идут. Поэтому я не думаю, что что-то будет останавливаться, пока у них для этого будут ресурсы", - констатировал Игорь Луценко.

На вопрос, будет ли делать Россия в ближайшее время ставку на дроны или ракеты, военный ответил:

"Я думаю, что в ближайшее время - на дроны. Есть у меня соображения. В ближайшее время. Но потом, я думаю, что ракетная тема, к сожалению, сможет вернуться. То есть пока что им хватает дронов. Если у них будет, скажем, через год тысяча дронов в сутки, - от Украины тут прекрасно ничего не останется и без всяких ракет. Это дешевле, это проще и даже зрелищнее будет."

Война в Украине - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, подполковника Максима Жорина, ситуация на фронте для Украины остается крайне сложной.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием и министром обороны, во время которого рассмотрели все ключевые темы. В частности, обсудили ситуацию на фронте, особенно на Покровском направлении, где сосредоточено большое количество российских войск и продолжаются активные штурмовые действия.

Ранее эксперт Олег Жданов назвал сценарий завершения войны. "Грузинский сценарий" окончания российско-украинской войны невозможен, считает Олег Жданов.

Читайте также:

Кто такой Игорь Луценко?

Игорь Луценко (род. 10 ноября 1978, Киев) - военнослужащий ВСУ, редактор и журналист интернет-изданий, общественный деятель движения за сохранение исторической застройки города Киева, экономист по образованию. Активист Евромайдана. Вместе с Юрием Вербицким был похищен неизвестными из киевской больницы во время Революции достоинства 21 января 2014 г. Народный депутат 8-го созыва, избранный по списку партии "Батькивщина" (третий номер в партийном списке). Участник российско-украинской войны, награжден орденом "За мужество" III степени.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине атака дронов Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Синоптик назвал дату адской жары в Украине

Синоптик назвал дату адской жары в Украине

19:58Синоптик
Германия впервые изменила позицию по Украине в НАТО: Зеленский раскрыл детали

Германия впервые изменила позицию по Украине в НАТО: Зеленский раскрыл детали

19:57Политика
Доллар теряет позиции: чего дальше ждать украинцам и что будет с курсом валют в июле

Доллар теряет позиции: чего дальше ждать украинцам и что будет с курсом валют в июле

19:36Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
"Это недопустимо": названа главная ошибка в использовании F-16 ВСУ

"Это недопустимо": названа главная ошибка в использовании F-16 ВСУ

Украина провела новую операцию "Паутина" на территории России - какие последствия

Украина провела новую операцию "Паутина" на территории России - какие последствия

ВСУ пошли на прорыв и продвинулись на 2 направлениях фронта: в ISW сообщили детали

ВСУ пошли на прорыв и продвинулись на 2 направлениях фронта: в ISW сообщили детали

3 знака зодиака испытают прилив удачи этим летом

3 знака зодиака испытают прилив удачи этим летом

Будет жара и настоящая засуха: когда в Украине резко повысится температура

Будет жара и настоящая засуха: когда в Украине резко повысится температура

Последние новости

20:09

Замороженные миллиарды РФ начинают двигаться: какую сумму Канада передала Украине

19:58

Синоптик назвал дату адской жары в Украине

19:57

Германия впервые изменила позицию по Украине в НАТО: Зеленский раскрыл детали

19:54

Как будут проходить выборы после войны - Вениславский раскрыл детали

19:52

Штрафы взлетели в 100 раз: популярное нарушение ПДД будет стоить бешеных денег

Аномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погодыАномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погоды
19:36

Доллар теряет позиции: чего дальше ждать украинцам и что будет с курсом валют в июле

19:22

"Влупит" +5 и будут лить дожди: синоптики предупреждают о непогоде в нескольких областях

19:17

Без иллюзий: военный назвал реальные перспективы окончания войны

19:10

Приговор Путину стал ближе: почему из-за спецтрибунала бесятся даже "хорошие русские"мнение

Реклама
18:48

Россия поскандалила с давним "союзником": у Путина сделали заявление

18:42

Часть украинцев получит годовой "иммунитет" от мобилизации - Минобороны

18:22

В "Дії" появилась долгожданная услуга для водителей - детали

18:06

"Войска получили спецзадание, есть результаты": важное заявление Зеленского о фронте

17:41

Путин нацелился на Одессу: FT раскрыли, что готовит РФ и почему Запад бьет тревогу

17:40

Огурцы будут свежими и хрустящими дольше: гениальный способ храненияВидео

17:32

Война может затянуться еще на 4 года: украинский комбат о тревожном сценарии

17:18

В Румынии попал в ДТП автобус с 60 украинцами: есть погибшая и раненые

17:17

Ударит +35 градусов: стала известна дата сильной жары в Украине

17:01

Красивые украинские имена, о которых уже забыли: что они означают и как звучат сейчасВидео

16:33

В Украине разработали антидроноввые патроны: Федоров рассказал об успехе в этом деле

Реклама
16:31

Евро взлетел до невиданного рекорда, доллар рванул вверх: курс валют на 1 июля

16:30

Наступление РФ захлебывается: что пошло не так и грозит ли Украине новый фронт, прогноз

16:18

ВСУ пошли вперед и выбили "элитные" части РФ: в Генштабе назвали направление

16:08

1000 дронов за ночь: украинцев предупредили об усилении опасности из-за ударов РФ

15:42

"Серая" зона на Днепропетровщине: действительно ли оккупанты прорвались в область

15:35

Как определить характер по помаде: простой психологический тест для женщин

15:24

Мастер маскировки: как Леся Никитюк скрывала беременность

15:18

С золотым пистолетом и мега-дорогими часами: сын Кадырова отгулял свадьбу

15:10

Правда ли, что наступление РФ захлебнулось – в "Хортице" дали ответ

14:40

Почти 500 гривен за килограмм: цены на сезонную ягоду в Украине бьют все рекорды

14:31

Как узнать свою судьбу по дате рождения – пошаговая инструкция

14:22

Гигантский крокодил-долгожитель: ученых ошеломила история потомка динозавровВидео

14:17

Что нужно обязательно сделать летом с помидорами - будет девать некудаВидео

14:15

Где 4 лица: только "самые острые глаза" смогут их заметить за 5 секунд

13:33

РФ идет на прорыв и готовит новый штурм на Сумщине: названы опасные направления

13:30

Почему 1 июля нельзя устраивать громких гуляний: какой церковный праздник

13:22

Сколько раз в месяц нужно причащаться: священник дал объяснениеВидео

13:16

Пенсионеры могут получить деньги от Ощадбанка: что нужно сделать

12:48

РФ ударила по Харькову новым дроном: что о нем известно

12:37

"Дети ругают, что это вредно": Камалия призналась в тайной зависимости

Реклама
12:35

Переговоры Украины с РФ: у Зеленского жестко ответили на манипуляцию Кремля

12:23

Мобилизация женщин с сентября: в ЦПД обратились к украинцам с важным заявлением

12:20

Трампа просили надавить на РФ, но он остался нерешительным - президент Чехии

12:19

Гороскоп Таро на завтра 1 июля: Весам - предупреждение, Скорпионам - хорошо подумать

12:00

Чеченцы будут масштабно наступать на Запорожскую область, их перебрасывают из РФ: деталиВидео

11:58

Китайский гороскоп на завтра 1 июля: Козлам - отдых, Крысам - покупки

11:47

Гороскоп на июль 2025 для Дев: развод, новая любовь и переезд

11:42

"Это недопустимо": названа главная ошибка в использовании F-16 ВСУ

11:32

На продуктовой корзине можно сэкономить: в Украине подешевел ряд позиций

11:28

Цей сон: соцсети "разорвал" харизматичный хор с дирижером-красавчикомВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять