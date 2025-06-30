Без иллюзий: военный назвал реальные перспективы окончания войны

Россия наращивает производство дронов и ракет для усиления наступательных возможностей в войне против Украины.

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Эксперт прогнозирует временную ставку России на дроны с возможным возвращением ракетных ударов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Оперативное командование "Запад"

Вкратце:

Война РФ против Украины не завершится в 2025 году

Россия готовит масштабное наращивание дроновых ударов

Агрессор развивает средства воздушной доминации на годы вперед

В 2025 году полномасштабная война, которую Россия ведет против Украины, не приближается к завершению. Об этом в интервью УНИАН заявил военнослужащий и соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко, комментируя аналитику CNN относительно вероятного продолжения боевых действий в 2026 году.

По словам эксперта, Россия активно укрепляет свои силы, в частности в воздухе, пытаясь получить полное преимущество с помощью дронов и ракет.

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"Россия поставила себе цель выигрывать не только сушу, потому что сушу они выигрывают довольно медленно, действительно, - тут CNN правы. Но они хотят отвоевать себе воздух. То есть полностью подавить средствами типа дронов и ракет. Они собираются производить едва ли не тысячами в сутки свои 'Шахеды', увеличить технические возможности - скорость, вес боевой части и другие технические параметры", - пояснил он.

Как отметил Луценко, Кремль уже имеет долгосрочный план развития беспилотной авиации. Цель - полная доминация в воздухе и нанесение максимальных разрушений с неба.

"То есть с воздуха уничтожить Украину, сделать эту территорию невозможной для жизни. Заставить или нас сдаться, или откатывать куда-то там на запад. Вот их цель, и они к ней планомерно идут. Поэтому я не думаю, что что-то будет останавливаться, пока у них для этого будут ресурсы", - констатировал Игорь Луценко.

На вопрос, будет ли делать Россия в ближайшее время ставку на дроны или ракеты, военный ответил:

"Я думаю, что в ближайшее время - на дроны. Есть у меня соображения. В ближайшее время. Но потом, я думаю, что ракетная тема, к сожалению, сможет вернуться. То есть пока что им хватает дронов. Если у них будет, скажем, через год тысяча дронов в сутки, - от Украины тут прекрасно ничего не останется и без всяких ракет. Это дешевле, это проще и даже зрелищнее будет."

Война в Украине - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, подполковника Максима Жорина, ситуация на фронте для Украины остается крайне сложной.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием и министром обороны, во время которого рассмотрели все ключевые темы. В частности, обсудили ситуацию на фронте, особенно на Покровском направлении, где сосредоточено большое количество российских войск и продолжаются активные штурмовые действия.

Ранее эксперт Олег Жданов назвал сценарий завершения войны. "Грузинский сценарий" окончания российско-украинской войны невозможен, считает Олег Жданов.

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Кто такой Игорь Луценко? Игорь Луценко (род. 10 ноября 1978, Киев) - военнослужащий ВСУ, редактор и журналист интернет-изданий, общественный деятель движения за сохранение исторической застройки города Киева, экономист по образованию. Активист Евромайдана. Вместе с Юрием Вербицким был похищен неизвестными из киевской больницы во время Революции достоинства 21 января 2014 г. Народный депутат 8-го созыва, избранный по списку партии "Батькивщина" (третий номер в партийном списке). Участник российско-украинской войны, награжден орденом "За мужество" III степени.

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