Россия готовит мощные удары по Украине: какое новое оружие хочет применить враг

Страна-агрессор Россия проводит эксперименты со своей новейшей ракетой-бомбой Гром-Е1 и увеличивает производство дронов-камикадзе типа Шахед. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что враг стремится усовершенствовать свои удары для подавления украинской противовоздушной обороны и нанесения максимального ущерба гражданской инфраструктуре.

Сообщается, что 28 июня украинская ПВО сбила новую российскую гибридную ракетно-бомбовую систему Гром-1 в окрестностях Днепра. Противник создал эту бомбу, пытаясь увеличить дальность и точность КАБов для сохранения самолетов-носителей.

В ISW отметили, что Россия уже давно использует реактивные двигатели на этих бомбах для увеличения их дальности, а во время удара по Днепру, вероятно, применила бомбу с облегченной боевой частью, чтобы уменьшить вес и увеличить дальность полета.

Аналитики считают, что россияне, вероятно, впервые применили Гром-1 в августе 2024 года во время удара по Константиновке Донецкой области. Сейчас враг не наладил массовое производство таких боеприпасов.

По словам аналитиков, Россия построила 4 новых объекта на площади около 163 гектаров между октябрем 2024 и июнем 2025 года, еще один участок площадью 30 гектаров находится на стадии строительства.

"Оккупанты строят, в частности, общежития для работников завода. По данным японских СМИ, Северная Корея готовится направить 25 тысяч работников на предприятия в Алабуге", - пишет ISW.

Как сообщал Главред, в ночь на 29 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В результате комбинированной атаки врага в Кременчугском районе Полтавской области пострадало одно из предприятий, произошел пожар.

В Воздушных силах рассказали, что страна-агрессор Россия атаковала Украину 537 средствами воздушного нападения. Украинская противовоздушная оборона обезвредила 475 средств воздушного нападения. Так, 249 целей сбито огневыми средствами, еще 226 - локально потеряны.

Стоит добавить, что отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко. Известно, что пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей.

