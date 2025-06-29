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Россия готовит мощные удары по Украине: какое новое оружие хочет применить враг

Мария Николишин
29 июня 2025, 10:56
687
Оккупанты стремятся усовершенствовать свои удары по Украине.
Россия готовит мощные удары по Украине: какое новое оружие хочет применить враг
РФ наращивает производство Шахедов / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Россия увеличивает производство дронов-камикадзе типа Шахед
  • Также враг проводит эксперименты новейшей ракетой-бомбой Гром-Е1
  • Цель россиян - нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре

Страна-агрессор Россия проводит эксперименты со своей новейшей ракетой-бомбой Гром-Е1 и увеличивает производство дронов-камикадзе типа Шахед. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что враг стремится усовершенствовать свои удары для подавления украинской противовоздушной обороны и нанесения максимального ущерба гражданской инфраструктуре.

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Сообщается, что 28 июня украинская ПВО сбила новую российскую гибридную ракетно-бомбовую систему Гром-1 в окрестностях Днепра. Противник создал эту бомбу, пытаясь увеличить дальность и точность КАБов для сохранения самолетов-носителей.

В ISW отметили, что Россия уже давно использует реактивные двигатели на этих бомбах для увеличения их дальности, а во время удара по Днепру, вероятно, применила бомбу с облегченной боевой частью, чтобы уменьшить вес и увеличить дальность полета.

Аналитики считают, что россияне, вероятно, впервые применили Гром-1 в августе 2024 года во время удара по Константиновке Донецкой области. Сейчас враг не наладил массовое производство таких боеприпасов.

Россия готовит мощные удары по Украине: какое новое оружие хочет применить враг
Ракета-бомба Гром-Е1 / Инфографика: Главред

"Спутниковые снимки с октября 2024 года и июня 2025 года свидетельствуют о расширении Россией завода по производству Шахедов в пределах особой экономической зоны Алабуга в Татарстане", - говорится в сообщении.

По словам аналитиков, Россия построила 4 новых объекта на площади около 163 гектаров между октябрем 2024 и июнем 2025 года, еще один участок площадью 30 гектаров находится на стадии строительства.

"Оккупанты строят, в частности, общежития для работников завода. По данным японских СМИ, Северная Корея готовится направить 25 тысяч работников на предприятия в Алабуге", - пишет ISW.

Россия готовит мощные удары по Украине: какое новое оружие хочет применить враг
Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 29 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В результате комбинированной атаки врага в Кременчугском районе Полтавской области пострадало одно из предприятий, произошел пожар.

В Воздушных силах рассказали, что страна-агрессор Россия атаковала Украину 537 средствами воздушного нападения. Украинская противовоздушная оборона обезвредила 475 средств воздушного нападения. Так, 249 целей сбито огневыми средствами, еще 226 - локально потеряны.

Стоит добавить, что отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко. Известно, что пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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