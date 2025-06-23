Насколько эффективно лазерное оружие против 'Шахедов' - названа интересная деталь

Лазерное оружие может дополнять систему ПВО, но не способно эффективно противодействовать дронам типа "шахед" из-за ограниченной дальности, отметил Криволап.

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Насколько эффективно лазерное оружие против "Шахедов" / Коллаж Главред, фото: Минобороны Великобритании, ua.depositphotos.com

О чем сказал Криволап:

Лазерное оружие имеет ограниченную дальность действия и не сможет сбивать "Шахеды" на значительной высоте

Лазер может дополнять компоненты ПВО, сейчас речь идет о системности

Лазерное оружие хоть и считается перспективным, но оно вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию с массированными ударами дронов по Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

По словам Криволапа, наземное лазерное оружие имеет ограниченную дальность действия, которая составляет лишь 1,5-2 км, поэтому при атаках "Шахедов", летящих на высоте 3-4 тысячи метров "это просто развлечение для детей, а не реальное оружие".

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"Лазеры имеют смысл, когда стоит бронемашина, которая прикрывает конкретный объект. И когда над этим объектом начинают летать FPV-дроны или другие маловысотные цели - вот тогда такое оружие эффективно, если работает в автоматическом режиме и успевает "всех бабахать"", - отметил аналитик.

Он подчеркнул, что хотя уже есть отдельные примеры использования лазерного оружия, пока это несерийное производство, без системного внедрения и эффективных алгоритмов. Лазер может дополнять имеющиеся средства, но не станет решающим фактором в борьбе с дронами. Зато действительно эффективным решением может стать легкомоторная авиация, оснащенная дронами-перехватчиками и ракетами, которая будет работать с высоты 3-3,5 км.

Что известно о "Шахеде" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетно-дронный удар России по территории Украины. Он подчеркнул цинизм Кремля, который публично возмущается ударами Запада по ядерным объектам Ирана, но при этом сам регулярно наносит жестокие атаки по украинским городам.

Авиационный эксперт и бывший инженер-испытатель КБ "Антонов" Константин Криволап отметил, что для эффективной обороны Украина должна срочно наращивать производство дронов-перехватчиков и развивать легкую авиацию, способную сбивать вражеские беспилотники.

В то же время, по словам аналитика немецкого издания Bild Юлиана Рёпке, Россия совершенствует дроны-камикадзе типа "Шахед", оснащая их искусственным интеллектом и камерами. Такие аппараты практически не поддаются контролю и не способны отличить военные объекты от гражданских, что создает серьезную угрозу для мирного населения.

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Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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