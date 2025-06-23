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"РФ получила все, что могла": какие 3 страны помогают России воевать

Алёна Воронина
23 июня 2025, 11:15
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Три страны вносят свою лепту в способность РФ воевать.
'РФ получила все, что могла': какие 3 страны помогают России воевать
Эксперт сказал, какие 3 страны помогают России воевать/ коллаж: Главред, фото: скрин YouTube, минобороны РФ

Основные тезисы Гончара:

  • России в войне помогают три страны - Иран, Северная Корея и Китай
  • Россия не боится потерять Иран как союзника, ведь уже получила от него все, что могла
  • Северная Корея имеет меньший потенциал, чем Иран, но помогла России значительно больше

Страна-агрессор Россия вряд ли боится потерять Иран как союзника, ведь она уже получила от Ирана все, что могла получить.

Такое мнение высказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду.

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"В принципе, да, все, что РФ могла получить от Ирана, она получила - шахеды. Россия также хотела иранскую баллистику, и была информация, что определенная партия иранских ракет была ей предоставлена, но не были доставлены пусковые установки, поэтому применить эту баллистику невозможно. Поэтому на данном этапе Россия получила все, что могла", - отметил он.

По словам Гончара, кроме Ирана стране-агрессору России помогают еще две страны - Северная Корея и Китай.

"Северная Корея, имея меньший потенциал, чем Иран, дала России значительно больше. Китай не предоставил России баллистических ракет, танков, БТРов, но он обеспечил ее деньгами и высокотехнологичной продукцией, которая из Китая или через Китай попадает в РФ в виде чипов, материалов, важных для производства ракет и дронов. То есть каждый из участников вносит свою лепту в способность РФ воевать", - сказал эксперт.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, эксперт сказал, что РФ потеряет способность воевать к концу 2025-го и объяснил, что надо сделать Украине. Украинцы и европейцы могут перекрыть кислород стране-агрессору России даже без США, считает политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Также Загородний назвал 2 сценария продолжения войны. По пессимистическому сценарию Россия может вести войну еще примерно два года. Но Украина может сделать так, чтобы война прекратилась раньше.

Напомним, экономика РФ на грани остановки - Кремль предупредили о катастрофе, как при развале СССР. Аналитики утверждают, что, несмотря на формальное отсутствие рецессии, Россия постепенно погружается в длительную экономическую стагнацию.

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Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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