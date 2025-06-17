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"РФ два года еще протянет": Загородний назвал 2 сценария продолжения войны

Алёна Воронина
17 июня 2025, 19:30
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При пессимистическом сценарии Россия может вести войну еще примерно два года. Но Украина может сделать так, чтобы война прекратилась раньше.
'РФ два года еще протянет': Загородний назвал 2 сценария продолжения войны
Загородний назвал 2 сценария продолжения войны/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, 24 ОМБр имени короля Даниила

Основные тезисы Загороднего:

  • Есть два сценария продолжения войны - пессимистический и оптимистический для Украины
  • В случае пессимистического сценария РФ может воевать еще около 2 лет
  • Но Украина может сделать так, чтобы война завершилась раньше

Существует два сценария завершения войны - пессимистический и оптимистический для Украины.

В случае пессимистического для нашего государства сценария страна-агрессор Россия сможет воевать еще примерно два года. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

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"Давайте рассмотрим пессимистический и оптимистический сценарии для нас. Пессимистический - даже если мы ничего не будем делать, проблемы с бюджетом у России есть уже сейчас. И в таком формате Россия не вечно, но года два еще протянет и сможет воевать. Тем более, Китай может помочь. Или, может, Северная Корея предоставит еще солдат. То есть мы не знаем факторов, которые могут вмешаться", - отметил Загородний.

По его словам, Украина должна сделать все, чтобы россияне не воевали вечно. Нужно найти слабые места России и бить по ним.

"Украина должна определить узкие точки России, по которым нужно ударить, чтобы до конца этого года российские войска начали просить нас: "Не бей меня, мама, мокрыми трусами! Отпустите нас домой", или чтобы Путина снесли элиты", - сказал эксперт.

Он отметил, что все эти вопросы должна решать Украина.

"Ведь только мы заинтересованы в победе нашей страны, освобождении всех наших территорий, возвращении всех наших людей и выплате Россией репараций. Всех остальных нынешний темп войны устраивает, никто на Западе не погибает, а европейцы неспешно перевооружаются", - отметил он.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний назвал слабые места РФ и рассказал, как Украина может перекрыть кислород России уже до конца 2025 года:

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, РФ потеряет способность воевать к концу 2025-го - эксперт сказал, что надо сделать Украине. Украинцы и европейцы могут перекрыть кислород стране-агрессору России даже без США.

Также ранее эксперт сказал, что миллион россиян способны пригнать на войну и объяснил, как Украина может перекрыть кислород РФ. Если у Кремля не останется денег, придется объявлять мобилизацию, отметил Тарас Загородний.

Напомним, Загородний назвал главные слабые места России. Украина может парализовать работу российской железной дороги и заблокировать подвоз необходимых товаров в Москву, отметил Загородний.

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Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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