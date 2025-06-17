'РФ два года еще протянет': Загородний назвал 2 сценария продолжения войны

Основные тезисы Загороднего:
- Есть два сценария продолжения войны - пессимистический и оптимистический для Украины
- В случае пессимистического сценария РФ может воевать еще около 2 лет
- Но Украина может сделать так, чтобы война завершилась раньше
Существует два сценария завершения войны - пессимистический и оптимистический для Украины.
В случае пессимистического для нашего государства сценария страна-агрессор Россия сможет воевать еще примерно два года. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.
"Давайте рассмотрим пессимистический и оптимистический сценарии для нас. Пессимистический - даже если мы ничего не будем делать, проблемы с бюджетом у России есть уже сейчас. И в таком формате Россия не вечно, но года два еще протянет и сможет воевать. Тем более, Китай может помочь. Или, может, Северная Корея предоставит еще солдат. То есть мы не знаем факторов, которые могут вмешаться", - отметил Загородний.
По его словам, Украина должна сделать все, чтобы россияне не воевали вечно. Нужно найти слабые места России и бить по ним.
"Украина должна определить узкие точки России, по которым нужно ударить, чтобы до конца этого года российские войска начали просить нас: "Не бей меня, мама, мокрыми трусами! Отпустите нас домой", или чтобы Путина снесли элиты", - сказал эксперт.
Он отметил, что все эти вопросы должна решать Украина.
"Ведь только мы заинтересованы в победе нашей страны, освобождении всех наших территорий, возвращении всех наших людей и выплате Россией репараций. Всех остальных нынешний темп войны устраивает, никто на Западе не погибает, а европейцы неспешно перевооружаются", - отметил он.
Смотрите видео, в котором Тарас Загородний назвал слабые места РФ и рассказал, как Украина может перекрыть кислород России уже до конца 2025 года:
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Как ранее сообщал Главред, РФ потеряет способность воевать к концу 2025-го - эксперт сказал, что надо сделать Украине. Украинцы и европейцы могут перекрыть кислород стране-агрессору России даже без США.
Также ранее эксперт сказал, что миллион россиян способны пригнать на войну и объяснил, как Украина может перекрыть кислород РФ. Если у Кремля не останется денег, придется объявлять мобилизацию, отметил Тарас Загородний.
Напомним, Загородний назвал главные слабые места России. Украина может парализовать работу российской железной дороги и заблокировать подвоз необходимых товаров в Москву, отметил Загородний.
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Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
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