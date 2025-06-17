РФ потеряет способность воевать до конца 2025-го: эксперт сказал, что надо сделать Украине

Украинцы и европейцы могут перекрыть кислород стране-агрессору России даже без США.

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РФ потеряет способность воевать к концу 2025-го, если Украина и Европа предпримут определенные шаги/ коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, Главред

Основные тезисы Загороднего:

Украина и Европа даже без США могут "обескровить" ресурсы РФ

В таком случае РФ может потерять способность воевать уже к концу 2025 года

Украина и другие страны Европы даже без поддержки Соединенных Штатов Америки могут истощить ресурсы страны-агрессора России и сделать так, чтобы РФ потеряла способность воевать уже к концу 2025 года.

Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду. Он подчеркнул, что Украина сейчас должна сосредоточиться на том, что нужно сделать, чтобы истощить ресурсы России.

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"Мы должны говорить о другом: что мы должны сделать, чтобы к концу 2025 года у России уже не было денег. А исходить мы должны из того, что у нее есть ресурс на бесконечную войну. Что мы должны для этого сделать? Например, нужно добиться того, чтобы Европа наконец прекратила покупать российский газ, остановила танкеры, которые идут из Балтийского моря, чтобы Украина обеспечила блокаду портов Новороссийска, а также ударила по нефтехимическим предприятиям, которые производят взрывчатку и удобрения, обеспечила паралич нефте- и газопроводов. И нужно искать ресурсы для решения этих задач", - сказал эксперт.

По его словам, Россия - настолько глиняная структура, что она и раньше может рухнуть.

Загородний отмечает, что при условии правильных усилий со стороны Украины и Европы, Россия может потерять способность воевать уже к концу этого года.

"Это могут сделать Украина и Европа вместе, даже без США. То есть украинцы и европейцы могут перекрыть кислород России, и тогда разговор пойдет о том, как быстро будут драпать российские войска с украинской территории", - подытожил он.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний назвал слабые места РФ и рассказал, как Украина может перекрыть кислород России уже до конца 2025 года:

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач назвал условие, при котором Россия нападет на Европу. Главной целью России является показать неэффективность такой структуры как НАТО.

Также ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона назвал особенность массированного удара РФ. В Воздушных силах ВСУ рассказали об особенностях комбинированного удара по Украине и назвали причину ужасных последствий атаки в столице.

Напомним, украинцев предупредили об угрозе новой атаки РФ. Россия уже использовала такую тактику ударов во время войны в Чечне и Сирии.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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