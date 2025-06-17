Может наступать: Горбач назвал условие, при котором Россия нападет на Европу

Главной целью России является показать неэффективность такой структуры как НАТО.

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Перед вторжением в европейские страны РФ будет прибегать к другим методам войны / Коллаж: Главред, фото: nato.int, kremlin.ru

Что сказал Горбач:

Угроза нападения России на страны Европы существует

Не все страны готовы отвести свои войска

Россия начнет действовать против западных стран методами гибридной войны

Официальные лица страны-агрессора России неоднократно заявляли о якобы готовности напасть на европейские страны. В нынешней ситуации прямого военного наступления действительно нельзя исключать.

Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач. по его словам, армия РФ может атаковать даже отдельное локальное направление, но для этого есть ряд предпосылок.

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"Если Россия, не дай Бог, достигнет военных успехов в Украине, она сможет диктовать свои условия уже в политико-дипломатической плоскости. И она уже пытается это делать - в частности, повторяя свои старые требования ультиматума от 2021 года к НАТО и Соединенным Штатам: "Убирайтесь из Восточной Европы, откатите НАТО к границам 1997 года" и так далее", - пояснил он.

Хотя некоторые западные страны могут считать это не такой большой проблемой - условно отвести войска где-то ближе к немецкой границе. Но для Польши, стран Балтии или Румынии это абсолютно неприемлемо.

Смотрите видео о сценариях нападения РФ на НАТО:

"Эти страны, безусловно, молчать не будут. А это, в свою очередь, создаст раздор и напряжение внутри самого Альянса. А именно этого и добивается Россия - показать якобы неэффективность Запада", - добавил Горбач.

Поэтому Россия сначала будет действовать политико-дипломатическими средствами и методами гибридной войны. Если они окажутся неэффективными, то дело может дойти и до наступления.

Угроза нападения России на Европу - последние новости

Ранее, как писал Главред, журналист Александр Сотник рассказал, что Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не гархорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова.

Накануне украинский военнослужащий предупреждал, что для стран Европейского Союза существует реальная угроза со стороны страны-агрессора России, которая уже через несколько лет может быть готова к полноценному вооруженному наступлению.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявлял, что в случае нападения страны-агрессора России на страну, ее жители будут готовы взять в руки оружие, чтобы защищать свою честь.

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Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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