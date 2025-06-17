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Может наступать: Горбач назвал условие, при котором Россия нападет на Европу

Анна Косик
17 июня 2025, 11:13
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Главной целью России является показать неэффективность такой структуры как НАТО.
Войска НАТО, Путин
Перед вторжением в европейские страны РФ будет прибегать к другим методам войны / Коллаж: Главред, фото: nato.int, kremlin.ru

Что сказал Горбач:

  • Угроза нападения России на страны Европы существует
  • Не все страны готовы отвести свои войска
  • Россия начнет действовать против западных стран методами гибридной войны

Официальные лица страны-агрессора России неоднократно заявляли о якобы готовности напасть на европейские страны. В нынешней ситуации прямого военного наступления действительно нельзя исключать.

Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач. по его словам, армия РФ может атаковать даже отдельное локальное направление, но для этого есть ряд предпосылок.

видео дня

"Если Россия, не дай Бог, достигнет военных успехов в Украине, она сможет диктовать свои условия уже в политико-дипломатической плоскости. И она уже пытается это делать - в частности, повторяя свои старые требования ультиматума от 2021 года к НАТО и Соединенным Штатам: "Убирайтесь из Восточной Европы, откатите НАТО к границам 1997 года" и так далее", - пояснил он.

Хотя некоторые западные страны могут считать это не такой большой проблемой - условно отвести войска где-то ближе к немецкой границе. Но для Польши, стран Балтии или Румынии это абсолютно неприемлемо.

Смотрите видео о сценариях нападения РФ на НАТО:

"Эти страны, безусловно, молчать не будут. А это, в свою очередь, создаст раздор и напряжение внутри самого Альянса. А именно этого и добивается Россия - показать якобы неэффективность Запада", - добавил Горбач.

Поэтому Россия сначала будет действовать политико-дипломатическими средствами и методами гибридной войны. Если они окажутся неэффективными, то дело может дойти и до наступления.

Угроза нападения России на Европу - последние новости

Ранее, как писал Главред, журналист Александр Сотник рассказал, что Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не гархорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова.

Накануне украинский военнослужащий предупреждал, что для стран Европейского Союза существует реальная угроза со стороны страны-агрессора России, которая уже через несколько лет может быть готова к полноценному вооруженному наступлению.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявлял, что в случае нападения страны-агрессора России на страну, ее жители будут готовы взять в руки оружие, чтобы защищать свою честь.

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Кто такой Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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