Готовы брать в руки оружие: в Европе заявили о серьезной подготовке к войне с РФ

Президент Чехии уверен, что жители его страны в случае необходимости встанут на защиту родины.

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В Чехии убеждены, что нужно защищаться, а не идти на уступки агрессору / Колаж: Главред, фото: pixabay, twitter.com/general_pavel

Что сказал Павел:

Чехия готова в случае нападения России защищаться

С Россией нельзя договариваться ценой уступок

Евросоюз должен продолжать поддержку Украины

Если страна-агрессорка Россия нападет на Чехию, жители страны будут готовы взять в руки оружие. Об этом во время конференции по безопасности заявил президент Чехии Петр Павел.

Как передает издание Novinky, глава страны подчеркнул, что цивилизованный мир должен противостоять тем, кто настаивает на уступках РФ, вместо того, чтобы защищать свою честь.

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"Если мы будем поддерживать настроения, что договориться, подчиниться - это лучше, чем защищаться и сохранить свою честь и достоинство, то будет трудно сплотить общество и приложить больше усилий для нашей безопасности", - сказал он.

В то же время Павел убежден, что и Чехия, и страны Европейского Союза должны продолжать оказывать Киеву помощь и поддержку, чтобы российская агрессия не привела к капитуляции Украины, ведь такое развитие событий плохо повлияет на будущее Европы.

Угроза прямого столкновения России и стран ЕС - что известно

Главред писал, что исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов рассказал, что в Германии, и во Франции считают сценарий нападения России в ближайшее время достаточно реальным.

Накануне также политический аналитик Александр Кочетков предупреждал, что в случае поражения Украины, или устойчивого прекращения огня, при котором страна-агрессор Россия оттянет значительную часть своей боеспособной армии и перебросит ее в другое место, Европа рискует стать объектом реальной угрозы.

О том, что Европа должна готовиться к войне со страной-агрессором Россией ранее предупреждали и украинские военные. Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин заявил, что Западу стоит обязательно адаптировать свои войска под современные реалии.

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Кто такой Петр Павел Петр Павел (чешск. Petr Pavel; род. 1 ноября 1961, Плана, Чехословакия) - чешский политик и отставной генерал, Президент Чехии с 9 марта 2023.Председатель Военного комитета НАТО с 2015 до 2018 года, до этого - командующий Генерального штаба армии Чешской Республики с 2012 до 2015 года. Победил на президентских выборах в январе 2023 года, получив 58,32% голосов во втором туре

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