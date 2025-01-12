'Не готовы к нападению': Жорин заявил о подготовке Европы к войне с РФ

Главные тезисы Жорина:
- Европа должна готовиться к войне с Россией
- Что будет, если Украина прекратит получать военную помощь
Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин сообщил, что Европа должна готовиться к войне с РФ. Но главная задача этой подготовки - максимальная помощь Украине.
Военный отметил, что осознание Европой реальной ситуации и имперских планов России уже можно считать большим успехом, но состояние общества и уровень готовности к войне пока "довольно печальный".
"Из-за лет навязывания гипертрофированной толерантности и демилитаризации большинство населения там даже морально не готово к какому-то сопротивлению. А характер в этом случае - главное. Поэтому в первую очередь для Европы важно консолидировать усилия по помощи украинцам в войне", - пояснил он в своем Telegram.
По мнению Максима Жорина, Западу также обязательно нужно адаптировать свои войска под современные реалии и улучшить мобилизационное состояние населения.
"Уверен, что это более надежные варианты, чем, например, возложение надежд на НАТО", - резюмировал военный.
Нападение РФ на Запад - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ может с новыми силами неожиданно напасть на НАТО. Россия в настоящее время и на будущее будет самой большой угрозой для Западной Европы и для Европы в целом. Чиновник отметил, что четко понимают то, что события в Украине могут произойти в других странах.
Стало известно, что Германия готовит войска к потенциальной войне с РФ. В Германии стартовала масштабная подготовка к потенциальному конфликту с Россией, который, как утверждают эксперты, может оказать на страну более значительное влияние, чем война в Украине.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил об угрозе появления войск КНДР у границ НАТО. Теневой флот, осуществляющий диверсии против кабелей, соединяющих страны НАТО, может быть не единственной гибридной угрозой от РФ для этих стран.
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