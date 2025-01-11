РФ напала не из-за стремления Украины в НАТО: Подоляк сделал важное заявление

Тема НАТО - это всего лишь пропагандистский способ России.

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Почему РФ напала на Украину / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского

Главное из заявления Подоляка:

Вступление Украины в НАТО не является причиной начала войны Россией

Россия хочет восстановить контроль над постсоветским пространством

Нужно, чтобы РФ проиграла эту войну

Расширение НАТО на восток и начало переговорного процесса по вступлению Украины в Альянс не были настоящими причинами начала Россией полномасштабной войны. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире FREEДОМ.

"Нет никакой концепции или политики, которые могли спровоцировать Россию на войну. Потому что Россия к войне только и готовилась. Российская Федерация была заточена на войну. Для нее существование вне войны невозможно. То есть она рано или поздно всегда переходит к экспансионизму - будете вы где-то размещать базы НАТО или не будете", - подчеркнул он. видео дня

Подоляк напомнил, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО прямая граница между Альянсом и Россией расширилась до 1400 км. Но при этом Россия атакует не страны расширяющегося НАТО, а Украину.

"Она атакует страну, у которой официально всегда был нейтральный безъядерный статус. И более того, эта война началась задолго. Просто эта война шла в других форматах - газовые, холодные, информационные войны, в 2002-2003 годах попытка отобрать украинский остров Тузла. Россия всегда хотела атаковать этот регион. И не имеет никакого отношения к НАТО. Россия хочет восстановить контроль над постсоветским пространством. И Украина - одна из ключевых таких площадок, которую Россия хотела взять под тотальный контроль, поставив здесь марионеточное правительство. То есть совсем другие мотивы", - пояснил советник главы ОПУ.

По его словам, тема НАТО - это всего лишь пропагандистский способ России, который к реальности не имеет никакого значения.

Подоляк также уверен, что Россия будет продолжать атаковать постсоветское пространство в разных формах, ведя здесь "холодные, горячие, гибридные войны".

"С Россией нужно говорить не о вступлении кого-то в НАТО, с Россией нужно говорить о невозможности решать споры и реализовывать свои желания через концепт насилия. Вот проблема Российской Федерации. И чтобы Россия отошла хотя бы на какое-то время от этого концепта насилия во внешней политике, концепта полицейских операций в других суверенных государствах, нужно, чтобы она нынешнюю войну проиграла", - подытожил он.

НАТО / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Украина имеет шанс победить страну-агрессора Россию в войне, при условии продолжения международной поддержки, а также стойкости украинского народа.

Военный аналитик, экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что война РФ против Украины может закончится за сутки, как только диктатор Владимир Путин поймет, что ему не удастся ни победить, ни заставить Украину согласиться на невыгодные условия мира.

Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур сказал, что 70% украинцев уверены, "что придет Трамп и наведет порядок". Однако, стоит помнить, что необходимо не просто прекращение войны, а прекращение войны на приемлемых для Украины условиях.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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