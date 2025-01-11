Американский президент назвал условие, при котором Украина имеет возможность победить страну-агрессора Россию.

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Байден оценил шансы Украины на победу в войне с РФ/ коллаж: Главред, фото: Стратком ВСУ, скриншот: видео

Кратко:

Байден оценил шансы Украины на победу в войне с Россией

По его словам, Украина имеет шанс победить РФ

Для этого важна дальнейшая международная поддержка

Украина имеет шанс победить страну-агрессора Россию в войне, при условии продолжения международной поддержки, а также устойчивости украинского народа.

Об этом заявил действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время общения с журналистами в Белом доме после длительного телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский и Байден во время разговора обсудили вопросы санкций против России, ситуацию на поле боя, состояние украинской ПВО и пожары в Калифорнии.

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В своей речи о состоянии экономики Байден поделился деталями этой беседы. Он отметил непоколебимую поддержку Украины со стороны США.

Также Байден оценил шансы Украины на победу в войне. Он отметил важность международной помощи и мужества украинского народа и отметил, что реальный шанс Украине на победу также может обеспечить единство Западной Европы в поддержке украинцев.

"Цена войны для России - невероятно высока. Более 600 000 погибших и раненых военных. Северные корейцы, которых россияне привезли на войну, также имеют высокие показатели смертности", - сказал Байден.

Он отметил, что сделал все возможное для поддержки Украины. Также он выразил уверенность, что США продолжат поддерживать Украину, даже если администрация Трампа будет сопротивляться, ведь в Конгрессе есть двухпартийная поддержка этого вопроса.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что армия РФ и КНДР утопает в потерях. Ни одного военного успеха России так и не удалось добиться, рассказал полковник. ВСУ осуществили тактическую операцию на территории Курской области РФ, которая переросла в стратегический успех, показав слабость российского режима.

Как сообщал ранее Главред, переговоры Украины и РФ не приведут к миру - в ISW назвали главную преграду. Никакие переговоры не могут стать залогом мира с требованиями российского диктатора Владимира Путина, подчеркнули аналитики.

Напомним, обломки повредили дома в 7 областях - РФ запустила по Украине 74 дрона. В Воздушных силах рассказали о последствиях ночного вражеского удара оккупантов по Украине.

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