Армия РФ оккупировала Курахово - DeepState

Кратко:
- Армия РФ оккупировала Курахово в Донецкой области
- Захватчики продвинулись возле трех населенных пунктов
Аналитики DeepState обновили карту в ночь на 11 января и сообщили, что российские захватчики оккупировали Курахово в Донецкой области.
Кроме этого, согласно данным DeepState, оккупанты продвинулись возле Андреевки, Соленого и Новоселки в Донецкой области.
Напомним, минобороны страны-агрессора России утром 6 января сообщало о якобы захвате Курахово, однако украинские защитники в то же время отчитывались, что продолжаются российские штурмы в городской застройке.
В ночь на 10 января аналитический проект DeepState сообщал, что российские оккупационные войска имели продвижение в Донецкой и Курской областях, что привело к оккупации ряда населенных пунктов.
Захват Курахово - последние новости
Напомним, 6 января представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов опроверг заявление Минобороны РФ о полной оккупации Курахово. По его словам, позиции Сил обороны остаются в западной и северной частях ТЭС.
8 января в DeepState отмечали, что РФ оккупировала почти все Курахово. Контроль над городом дает врагу много преимуществ для развития наступательных действий на запад, отметили аналитики DeepState.
Как сообщал Главред, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров назвал проблемы ВСУ на Донбассе и отметил, что Курахово "уже потеряно". Украина держала стратегические позиции в Донецком регионе в течение 10 лет, однако сейчас ситуация в области стала критической, отметил Андрей Крамаров.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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