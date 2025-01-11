Санкции – не разменная монета: Кирби сказал, готова ли Украина с РФ к переговорам

Санкции, введенные против России, не должны становиться предметом торга, когда переговоры станут возможными, заявил Джон Кирби.

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Санкции против РФ - не разменная монета для переговоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, kremlin.ru

Ключевые тезисы Криби:

Ни Украина, ни Россия пока не готовы к переговорам

Введение новых санкций против России не рассчитывалось на то, чтобы они стали "разменной монетой" в переговорах

Украина и Россия пока не готовы к переговорам по завершению войны. Новые санкции против РФ не следует рассматривать как разменную монету в процессе переговоров. Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

Американский чиновник категорически отверг предположение, что новые санкции против России ввели в качестве "разменной монеты" в переговорах по завершению войны в Украине. По словам Кирби, не было расчета на то, что санкции можно "забрать со стола, когда Украина захочет сесть за этот стол переговоров".

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"Сейчас нет ожиданий, что любая из сторон готова к переговорам", - отметил он.

Советник также уточнил, что введение новых санкций базировалось на оценках как внешнего, так и внутреннего рынков. Он подтвердил, что ранее введение более масштабных санкций задерживали, чтобы избежать резкого повышения цен на энергоносители в Соединенных Штатах.

Новые санкции США против РФ - последние новости

Как сообщал Главред, 6 января стало известно, что администрация президента США планирует наложить новые санкции на танкеры, перевозящие российскую нефть. Также США планируют принять меры против лиц, которые занимаются торговлей этой нефтью.

Уже 10 января США ввели санкции против более 400 субъектов российского энергосектора, включая компании "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Санкции также затронули "теневой флот" РФ.

Вечером 10 января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Лидеры стран обсудили ситуацию на фронте, новые санкции США против России и пожары в Калифорнии.

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Кто такой Джон Кирби Джон Кирби - контр-адмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресс-секретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.

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