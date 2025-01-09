Нефтяной флот РФ поставят на прикол: прогноз новых санкций США

Соединенные Штаты могут присоединиться к действиям Великобритании, не исключает Геннадий Рябцев.

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Против РФ могут ввести новые санкции / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

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США могут присоединиться к действиям Великобритании

Санкции могут коснуться нефтяного флота РФ

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев прокомментировал вопрос вероятности введения новых санкций против страны-агрессора РФ.

"Нужно сначала дождаться того, каким будет это усиление (санкций, - ред.), то есть какие меры будут приняты Соединенными Штатами. Ведь пока нет конкретики в обещаниях, которые мы все слышали", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

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Эксперт не исключает, что Соединенные Штаты могут присоединиться к действиям Великобритании, в подсанкционном списке которой уже около ста судов РФ, из которых более 90 - танкеры.

"Этим судам запрещено заходить в порты, находящиеся под юрисдикцией британского содружества, а также пользоваться услугами, которые предоставляют эти порты, и услугами страховых и сервисных компаний", - добавил Рябцев.

Ранее сообщалось о том, что США готовят санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть. Санкции также будут включать меры против лиц, причастных к некоторым сетям, торгующим нефтью по ценам, превышающим верхний предел.

Напомним, ранее Британия ввела мощные санкции против РФ. В список вошли Воздушно-космические силы страны-агрессора. Также Британия ввела ограничения против пяти российских кораблей.

Как сообщал Главред, оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко считает, что у страны-агрессора России будут возможности для ведения войны против Украины до тех пор, пока нет серьезных санкций в отношении ее газовой и нефтяной отраслей. Но даже санкции не являются значимым фактором.

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Кто такой Геннадий Рябцев? Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

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