Соглашение США и Саудовской Аравии способно выдворить РФ с нефтяного рынка - Рябцев

Ограничения в отношении судов не могут существенно сократить доходы РФ от экспорта нефти - следует сосредоточиться на санкциях против финучреждений, считает Геннадий Рябцев.

https://glavred.info/interview/soglashenie-ssha-i-saudovskoy-aravii-sposobno-vydvorit-rf-s-neftyanogo-rynka-ryabcev-10628474.html Ссылка скопирована

США готовят новый пакет санкций против танкеров РФ - эксперт рассказал, способен ли он разорить Кремль / Коллаж Главред

Администрация президента США Джо Байдена может готовить дополнительные санкции в отношении танкерного флота Российской Федерации. По данным медиа, санкции могут касаться как непосредственно танкеров, так и лиц, работающих в компаниях-посредниках.

В интервью Главреду главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев рассказал, способны ли новые санкции обвалить цену российской нефти и как на доходах РФ скажется усиление нефтедобычи со стороны США, которое обещает Трамп.

Какие именно это могут быть санкции на данном этапе и насколько они могут улучшить контроль за соблюдением уже действующих ограничений?

Нужно сначала дождаться того, каким будет это усиление, то есть какие меры будут приняты Соединенными Штатами. Ведь пока нет конкретики в обещаниях, которые мы все слышали.

Не исключено, что Соединенные Штаты присоединятся к действиям Великобритании, в подсанкционном списке которой уже около ста судов, из которых более 90 - танкеры. Этим судам запрещено заходить в порты, находящиеся под юрисдикцией британского содружества, а также пользоваться услугами, которые предоставляют эти порты, и услугами страховых и сервисных компаний.

США присоединятся к действиям Великобритании, в подсанкционном списке которой уже около ста судов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Трамп говорил о том, что он хочет усилить добычу и экспорт американской нефти. Насколько все эти меры помогут уменьшить доходы Российской Федерации от нефти, которыми сейчас она фактически финансирует войну против Украины?

Количество судов, которые Российская Федерация использует для транспортировки нефти и нефтепродуктов, оценивается в 800 единиц. Великобритания, которая ввела больше всего санкций, ввела их против около сотни судов, что составляет лишь одну восьмую их общего количества. Европейский Союз и Соединенные Штаты ввели ограничения менее чем против пяти десятков танкеров. При таких темпах введения санкций влияние на доходы России будет минимальным.

Более того, большинство этих танкеров не заходят в европейские, американские или британские порты и не пользуются услугами их страховых, банковских или других компаний.

Таким образом, только ограничения в отношении судов не могут существенно сократить доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов. Вместо этого следует сосредоточиться на санкциях против финансовых учреждений, через которые проходят платежи российских компаний. В этом контексте даже угроза санкциями может иметь значительный эффект. Не секрет, что, например, государственные китайские банки уже избегают заключения контрактов, связанных с оплатой за российскую нефть.

Эту работу необходимо продолжать. Также стоит обратить внимание на рекомендации, которые ранее ежеквартально предоставляла группа Ермака-Макфола. К сожалению, их предложения часто игнорировались, хотя они были направлены на усиление эффективности санкций.

Смотрите видео интервью Геннадия Рябцева Главреду о новых санкциях против танкерного флота РФ:

Пока имеем то, что имеем, то есть санкции работают достаточно ограниченно, а также проблемой является отсутствие согласованного подхода к санкциям. Европейский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты вводят санкции отдельно друг от друга, придерживаясь собственных национальных интересов и пытаясь избежать вреда для своего бизнеса. Из-за этого эффективность таких мер остается ограниченной.

Что, по вашему мнению, реально может обвалить цену на российскую нефть сейчас? Возможно ли это вообще в условиях даже введения таких санкций?

Нет, эти санкции невозможны. Снизить цены на нефть в мире можно только увеличением ее производства. То есть, если, например, Соединенные Штаты пойдут на рост производства нефти, то есть добычи и экспорта, тогда это возможно. Тем более, что, скорее всего, в первом квартале этого года будет принято решение о пересмотре квот на добычу нефти государствами-членами соглашения ОПЕК+.

Если Саудовская Аравия договорится с США об увеличении добычи нефтяного сырья, это способно снизить нефтяные котировки до уровня 45-50 долларов за баррель. Этот уровень является критическим для российской отрасли, поскольку это фактически равно себестоимости добычи и транспортировки нефтяного сырья для России.

Кстати, выгодно ли такое снижение цены самим странам, таким как США и Саудовская Аравия?

Все зависит от поставленных целей. В краткосрочной перспективе это может быть выгодно, если цель - вытеснение с рынка экспортеров с высокой себестоимостью добычи. Например, если Саудовская Аравия и США захотят переделить рынок и захватить большие доли, тогда это имеет смысл.

Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе это может быть невыгодно, поскольку это снизит доходы даже для тех стран, которые инициировали снижение цены. Увеличение объема реализации может временно компенсировать падение цены, но объемы продаж не будут расти бесконечно. В итоге доходы будут меньше, чем сейчас.

Именно поэтому решение об увеличении квот на добычу ОПЕК+ постоянно откладывается. Сначала это планировалось сделать в третьем квартале прошлого года, потом в четвертом, потом с 1 января 2025 года. Сейчас решение перенесено на март-апрель, а, возможно, этого вообще не произойдет. Страны считают свои прибыли и не хотят менять ситуацию, если нынешний уровень прибыли их устраивает.

В отличие от экспортеров. Ведь сейчас на рынке наблюдается избыток предложения нефтяного сырья по сравнению со спросом. Нынешние котировки поддерживаются в основном из-за ожиданий финансовых спекулянтов, что Китай вот-вот начнет закупать больше нефти. Однако Китай не будет этого делать, потому что он быстро перестраивает транспортный сектор на электроэнергию и постепенно отказывается от нефтепродуктов, что, наоборот, означает сокращение потребления нефтяного сырья в ближайшие годы.

Прогнозы, что Индия или другие страны Юго-Восточной Азии значительно увеличат потребление нефти, также выглядят маловероятными. В 2025 году ожидается перепроизводство нефти на уровне 1 миллиона баррелей в сутки, что составляет около 1% общемирового потребления. Это не кажется большим показателем, но является существенным фактором для рынка.

Сокращение объемов продаж российской нефти на мировом рынке пока не повлияет на ценовую ситуацию. Ранее Россия могла шантажировать мир, угрожая прекращением экспорта, но теперь такая ситуация невозможна. Добыча нефти растет, тогда как потребление уменьшается.

Соответственно, есть ли у Соединенных Штатов общая цель "подкосить" Россию с помощью нефти?

Нет, такой цели нет, ведь Россия для Соединенных Штатов находится где-то на третьем десятке приоритетных задач. США реализуют собственную энергетическую стратегию, которая заключается в том, чтобы не только обеспечивать себя энергоресурсами, но и стать государством номер один по их экспорту.

Для этого необходимо стимулировать участников рынка, что и планирует делать администрация Трампа. Она собирается разрешить разработку новых месторождений углеводородов, в частности на шельфе, на Аляске и на так называемых индейских территориях в резервациях. Также предусмотрено упрощение выдачи разрешений по канадскому принципу "единого окна", чтобы стимулировать развитие собственного бизнеса.

Эта политика пользуется поддержкой, поскольку, в отличие от многих других стран, в США нефтяной бизнес часто является семейным - количество компаний, вовлеченных в добычу нефти и газа, там исчисляется десятками тысяч. Например, в Украине добычей занимается преимущественно "Укрнафта", "Укргаздобыча" и еще несколько частных компаний. В России это "Роснефть", "Татнефть", "Башнефть", "Лукойл" и еще несколько крупных компаний. А в США количество добывающих компаний исчисляется десятками тысяч из-за созданных условий для их развития.

Россия для Соединенных Штатов находится где-то на третьем десятке приоритетных задач - Рябцев / фото: kremlin.ru

Планы администрации Трампа по поддержке нефтегазодобычи, а также обслуживающих и исследовательских компаний воспринимались очень положительно. Зато, когда администрация Байдена начала ограничивать возможности этих компаний, это вызвало недовольство в нефтедобывающих штатах. Для американцев это очевидно, тогда как за пределами США не все понимают специфику их отрасли.

Многие привыкли к модели, при которой существует одна вертикально интегрированная компания под контролем государства, как, например, украинский "Нафтогаз". В США такого нет, и поэтому большое количество заинтересованных сторон - как бизнесменов, так и финансистов - работает над увеличением добычи углеводородов, внедрением новых технологий и наращиванием экспорта для получения более высоких прибылей.

Кто такой Геннадий Рябцев? Геннадий Рябцев - директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред