Санкции также будут включать меры против лиц, причастных к некоторым сетям, торгующим нефтью по ценам, превышающим верхний предел.

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У Байдена готовят "удар" по российской нефти – Reuters / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Кратко:

Вашингтон планирует новые санкции против Москвы

Под удар могут попасть танкеры, перевозящие российскую нефть

Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести дополнительные санкции против страны-агрессора России. Под санкционный удар могут попасть нефтяные доходы РФ.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, Вашингтон хочет ввести санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, которая продается выше установленной на Западе цены в 60 долларов за баррель.

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"Это будет большой пакет", – сказал один из источников.

Другой источник сообщил, что санкции, вероятно, также будут включать меры против лиц, причастных к некоторым сетям, торгующим нефтью по ценам, превышающим верхний предел.

Отмечается, что Россия использует так называемый теневой флот из старых кораблей, чтобы обойти ограничения. Как говорят эксперты по судоходству, многие из этих судов менее безопасны и подвержены разливу нефти.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года США наложили санкции на десятки таких кораблей из флота, который, по оценкам, насчитывает сотни, чтобы уменьшить возможности Кремля финансировать вторжение.

В прошлом месяце министр финансов США Джанет Йеллен заявила агентству Reuters, что США рассматривают возможность дальнейших санкций в отношении танкеров и не исключают введения санкций против китайских банков, поскольку они стремятся уменьшить доходы России от продажи нефти и ограничить ее доступ к иностранным поставкам для поддержки войны в Украине.

Санкции против России - последние новости

В конце декабря стало известно, что президент США Джо Байден рассматривает возможность введения новых масштабных санкций против России. Они могут затронуть энергетический сектор страны-агрессора.

Британия ввела мощные санкции против РФ. В список вошли Воздушно-космические силы страны-агрессора. Также Британия ввела ограничения против пяти российских кораблей - среди них "Муса Джалиль" и "Бегей".

Как сообщал Главред, оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко считает, что у страны-агрессора России будут возможности для ведения войны против Украины до тех пор, пока нет серьезных санкций в отношении ее газовой и нефтяной отраслей. Но даже санкции не являются значимым фактором.

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Что такое теневой флот России Теневой флот России (также "серый флот", "тёмный флот") — это термин для описания кораблей, используемых при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из РФ в обход санкций, введённых в связи со вторжением России в Украину. Как пишет Википедия, теневой флот состоит преимущественно из устаревших судов, осуществляющих навигацию без стандартной страховкисуда. Суда используют сложные схемы собственности и менеджмента компаний, а также часто меняют свои названия. Владельцев таких судов зачастую сложно установить. Как правило, корабли теневого флота используют так называемые удбные флаги и функционируют с нарушением морских законов. Российская Федерация потратила на создание теневого флота более 8 млрд долларов. По оценке Bloomberg от декабря 2023 года, 45 % российской нефти транспортировалось с помощью кораблей теневого флота.

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